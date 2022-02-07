Ученые связали принятие горячей ванны с резким снижением риска инсульта

Люди, которые ежедневно принимают ванну, снижают риск инсульта на 26%. В целом риск сердечно-сосудистых заболеваний у них на 28% ниже, чем у тех, кто принимает ванну реже двух раз в неделю.

К такому выводу пришли исследователи в Японии, которые в 2020 году проводили эксперимент с участием 30 тысяч человек. Как объяснил врач Адольф Хаттер из Гарвардского университета, для достижения наилучшего результата нужно, чтобы температура воды в ванной была выше температуры тела. Это вызовет расширение кровеносных сосудов и снизит артериальное давление, а давление воды на тело увеличит нагрузку на сердце. При этом из выводов японских ученых следует, что температура воды в целом не важна.

Гарвардский университет, в свою очередь, исследовал влияние сауны на здоровье и выяснил, что ее посещение от четырех до семи раз в неделю также помогает снизить давление и риски сердечно-сосудистых заболеваний, а также в целом сократить воспалительные процессы в организме и снизить уровень холестерина.

Тем не менее врачи напоминают, что для некоторых людей горячая ванна и сауна могут быть опасны. Сюда относятся люди с болью в груди, плохо контролируемым давлением и серьезными проблемами с сердцем. Особую осторожность следует проявлять людям старше 70 лет, у которых чересчур низкое давление, пишет Daily Express.

Как писала ранее "РГ", не только горячая ванна, но и душ способен помочь работе сердечно-сосудистой системы. Так, прохладный душ улучшает кровообращение и проходимость артерий, приток крови к органам на этом фоне поможет бороться с проблемами сердца, а также сжигать жир в организме, который тело использует для обогрева.

Перед принятием каких-либо решений, касающихся вашего здоровья, консультируйтесь со специалистом.