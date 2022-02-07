Ученые установили точный уровень риска госпитализации при “омикроне”

Португальские ученые выяснили точный уровень риска госпитализации при "омикроне". По мнению исследователей из Института здравоохранения имени Рикарду Жорже, он на 75 процентов ниже, чем при заражении "дельтой" и другими штаммами коронавируса, сообщает пресс-служба института.

По словам ученых, из 100 госпитализированных с "дельтой" человек, только 25 были бы госпитализированы, если бы они были инфицированы штаммом "омикрон".

Исследование также показало, что люди с "омикроном" меньше по времени лежат в больницах и ниже риск умереть. Тем не менее ученые обращают внимание на другую опасность - данный штамм очень заразный и быстро распространяется, что может вызвать перегрузку системы здравоохранения.