Удаленные консультации с врачами станут доступнее пациентам с COVID-19

Более полумиллиарда рублей будет направлено на оплату труда медиков, консультирующих граждан дистанционно, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Отмечается, что это позволит дополнительно привлечь не менее 2,5 тысячи специалистов. Так, на оплату труда студентов медицинских вузов и колледжей, а также медработников, которые будут дистанционно консультировать пациентов, из резервного фонда выделено 600 млн рублей.

По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, в результате граждане будут быстрее получать удаленную помощь медиков. Кроме того, консультации будут доступны не только людям, заболевшим коронавирусом, но и гражданам с симптомами пневмонии, ОРВИ и гриппа. Он подчеркнул, что они помогут снизить нагрузку на амбулаторное звено, которая серьезно возросла в связи с распространением омикрон-штамма.

Кузнецов также напомнил, что 6 февраля гражданам с признаками ОРВИ, гриппа или коронавируса больничный лист на 7 дней оформляется по результатам дистанционной консультации. При сохранении симптомов заболевания по итогам осмотра врача больничный лист может быть продлен еще на 7 дней. При первых симптомах заболевания гражданам рекомендуется обратиться на горячую линию "122" или в колл-центр поликлиники по месту жительства.