Указ губернатора Ульяновской области от 4 февраля 2022 года № 11 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Постановляю:
1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:
1) в абзаце первом подпункта 2.3 пункта 2 цифру "7" заменить цифрами "14";
2) в абзаце первом подпункта 8.13 пункта 8 цифру "7" заменить цифрами "14".
2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Губернатор области А.Ю.Русских
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