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7 февраля 2022 г.

Указ губернатора Ульяновской области от 4 февраля 2022 года № 11 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Дата подписания 4 февраля 2022 г.
Опубликован 7 февраля 2022 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Ульяновской области от 12 марта 2020 года № 19 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) в абзаце первом подпункта 2.3 пункта 2 цифру "7" заменить цифрами "14";

2) в абзаце первом подпункта 8.13 пункта 8 цифру "7" заменить цифрами "14".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор области А.Ю.Русских



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