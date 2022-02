Умер "крестный отец" хип-хопа Сил Джонсон

В возрасте 85 лет умер Сил Джонсон, одна из огромнейших легенд R&B. Сингл артиста Different Strokes - веха в истории черной культуры, нашедшая множественные отражения. Достаточно сказать, что сэмплы из композиции так или иначе задействованы как минимум в трех сотнях рэп-треков. Среди тех, кто припал к стопам Сила, - Public Enemy (Fight the Power ), Wu-Tang Clan (Shame on a N***a), Jay- Z и Канье Уэст, так далее, так далее.

О смерти иконы передает Deadline со ссылкой на заявление семьи. Причина смерти не обозначена.

Джонсон родился в 1936 году в Миссури и ярко блистал в 60-70-х годах, сотрудничая с чикагским лэйблом Twinight - именно там в 1968-м вышел дебютный альбом артиста с той самой Different Strokes.

Заметим, что покойный при жизни пристально боролся за авторские права, в частности, в 2011-м подав в суд на Jay-Z и Уэста за то, что они использовали сэмпл из его нетленки в своей The Joy "без надлежащего разрешения". Судился патриарх и Майклом Джексоном, и с Cypress Hill, прочими.

В 2015-м вышла документалка Syl Johnson: Any Way the Wind Blows, в которой разные важные негры распинаются в респектах старику.

Естественно, треки деда то и дело звучат с экранов - в "Беверли-Хиллз, 90210: Новое поколение" и сериале "Дектер: Новая кровь", например.