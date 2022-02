Умер создатель "Волшебного мира Диснея" Джулиан Фаулз

Скончался Джулиан Фаулз, продюсер-ветеран кино и ТВ. Как передает Deadline, Фаулз скончался в субботу в Майами на 77-м году жизни после перенесенного инсульта, от которого так и не смог восстановиться.

До того, как начать преуспевать в шоу-бизнесе, Фаулз получил образование в Гарвардской школе права, далее работая поверенным по контрактам с Universal, Columbia и 20th Century Fox.

Вскоре Джулиан сменил профессиональный курс и переключился на продюсирование. В конечном итоге шоу Eleanor in Her Own Words под его руководством выиграло премию "Эмми". Также на личном счету Фаулза - "Эмми" за телефильм "Марк Твен и я", в категории "Лучшая детская программа". Лента вышла на канале KCET и стала самой рейтинговой передачей за всю историю станции.

Кроме того продюсер работал над "Волшебным миром Диснея", "Американским театром", жестким негритянским триллером с R-рейтингом "Масло" и так далее