В 2021 году почти 10 млн человек улучшили свои жилищные условия

Почти 10 миллионов человек, или 4,2 миллиона семей, смогли в прошлом году улучшить свои жилищные условия, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Это стало возможным благодаря рекордному вводу нового жилья - 92,6 миллиона квадратных метров.

"Самый большой объем ввода за всю историю, начиная с Советского Союза. Это на 13 процентов превышает показатели 2020 года", - заявил зампред правительства. Результат достигнут, подчеркнул он, с учетом всех ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

В январе 2022 года в жилищном строительстве также отмечена позитивная динамика: введено на 14 процентов жилья больше по отношению к предыдущему январю. "Сделаны достаточно серьезные заделы, которые позволяют нам, несмотря на все сложности программы, надеяться, что показатели все будут выполнены и перевыполнены", - сказал Хуснуллин.