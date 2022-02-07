В 2021 году почти 10 млн человек улучшили свои жилищные условия

"Самый большой объем ввода за всю историю, начиная с Советского Союза. Это на 13 процентов превышает показатели 2020 года", - заявил зампред правительства. Результат достигнут, подчеркнул он, с учетом всех ограничений, вызванных пандемией коронавируса.
В январе 2022 года в жилищном строительстве также отмечена позитивная динамика: введено на 14 процентов жилья больше по отношению к предыдущему январю. "Сделаны достаточно серьезные заделы, которые позволяют нам, несмотря на все сложности программы, надеяться, что показатели все будут выполнены и перевыполнены", - сказал Хуснуллин.