В Беларуси планируют вооружить часть сотрудников МЧС на случай военных действий

Некоторые сотрудники МЧС Беларуси могут получить оружие на случай военных действий. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко.

"Но если произойдет какой-то конфликт, не дай бог война, у нас что, в МЧС крепкие надежные сотрудники будут в стороне? Нет. Они не только пожар будут тушить, - заявил Лукашенко, чьи слова приводит агентство БЕЛТА. - А для этого надо владеть оружием".

Президент Беларуси добавил, что в таком случае сотрудники министерства будут подспорьем армии. По его словам, представители ведомства должны определить, кто именно будет носить оружие.