В мире
07.02.2022 12:19
Текст: Дмитрий Кулемякин

В Беларуси планируют вооружить часть сотрудников МЧС на случай военных действий

Фото: <a href="https://www.belta.by" rel="nofollow" target="_blank">Белта</a> Фото: <a href="https://www.belta.by" rel="nofollow" target="_blank">Белта</a>
Фото: Белта

Некоторые сотрудники МЧС Беларуси могут получить оружие на случай военных действий. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко.

Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
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"Но если произойдет какой-то конфликт, не дай бог война, у нас что, в МЧС крепкие надежные сотрудники будут в стороне? Нет. Они не только пожар будут тушить, - заявил Лукашенко, чьи слова приводит агентство БЕЛТА. - А для этого надо владеть оружием".

Президент Беларуси добавил, что в таком случае сотрудники министерства будут подспорьем армии. По его словам, представители ведомства должны определить, кто именно будет носить оружие.

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