В больницы будут закупать на треть больше российской медтехники

В ближайшие три года правительство продолжит наращивать долю медицинской техники российского производства в закупках для государственных и муниципальных нужд: доля отечественных аппаратов искусственной вентиляции легких должна вырасти с 50 до 70%, УЗИ - оборудования - с 60 до 80%, а рентгенодиагностических комплексов (КТ, маммографов, рентген-аппаратов и C-дуг) уже до конца следующего года - с 55 до 75%.

Сегодня доля российского медицинского оборудования и изделий составляет не более 63,3 млрд рублей, но за последние три года сам рынок вырос примерно на треть, отмечают в Минпромторге. Однако, уже первый год пандемии год дал понять, что у российской медицинской промышленности большой потенциал, отмечают в ведомстве.

"Мы увидели, что предприятия очень быстро могут наращивать объемы производства. Например, в минимальные сроки выпуск аппаратов ИВЛ вырос с 60 единиц до 3 тысяч в месяц. Всего за 2020 год мы поставили в больницы 15 тысяч отечественных аппаратов ИВЛ и более 3 тысяч тепловизоров", - говорит руководитель департамента радиоэлектронной промышленности Юрий Плясунов.

В Минпромторге считают, что в течение десяти лет производители смогут удвоить долю присутствия на отечественном рынке медоборудования, учитывая, что в стране выпускается широчайший спектр продуктов - от сложной диагностической и терапевтической техники до простых медицинских инструментов и расходных материалов, которые используются в медицинских учреждениях, службах экстренной помощи, реабилитации инвалидов и домашних условиях. Только медизделий в стране производят более 20 тысяч наименований. За последний год особенно выросла их доля в сегменте для реанимации, лабораторной (in-vitro) диагностики и общебольничном оборудовании, а к 2030 году - эта отечественная продукция должна составить не менее 40% всего рынка медизделий в России.

На увеличение спроса на отечественную медицинскую технику влияют два фактора, говорит председатель правления консорциума "Медицинская техника" Иван Ожгихин. Первый - это поддержка отечественного производителя со стороны Минпромторга и Министерства здравоохранения. Второй - постепенное улучшение качества медицинских изделий в абсолютно разных направлениях здравоохранения.

По его словам, существуют определенные предубеждения относительно медицинских изделий российского происхождения. На самом деле отечественная техника надежная и не уступает по качеству иностранной. Отечественные производители вполне способны выпускать оборудование, которое не только не уступает зарубежным аналогам, а по ряду параметров и превосходит их. Так, компания Visionix Rus производит локализованное в России офтальмологическое оборудование. В частности, автоматическую систему, которая используется оптометристами при бесконтактной проверке зрения для оценки его остроты. А инжиниринговая компания CML AT Medical разработала и поставляет на рынок краниопластины - импланты для замещения поврежденных участков черепа и твердой мозговой оболочки. Они изготавливаются из титана по индивидуальным KT-снимкам пациента с помощью 3D-печати.