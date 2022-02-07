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07.02.2022 16:22
Рубрика: Власть

В ФАС заявили, что более трети инвестпрограмм в ЖКХ не выполняется

Текст: Марина Трубилина
Около 30-40% инвестиционных программ в сфере ЖКХ ежегодно не выполняется. Такие цифры привел на парламентских слушаниях о ЖКХ в Госдуме начальник управления в сфере ЖКХ ФАС Алексей Матюхин.

Тарифы на коммунальные услуги, которые регулируются государством, складываются из операционных расходов (это зарплата, НДС, отчисления в фонды и прочие расходы коммунальной организации) и инвестиционной составляющей, рассказал он. Последняя формируется в соответствии с инвестиционной программой, составленной по техническому заданию муниципалитетов, поставщик коммунальных ресурсов обязан ее реализовывать.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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Однако, по данным ФАС, в среднем около 30-40% инвестпрограмм ежегодно не выполняются. Не выполняются по разным причинам, отметил Матюхин: например, из-за недосбора денег, из-за злоупотреблений и махинаций, которые могут потом повлечь уголовное расследование в отношении конкретных руководителей.

При этом в некоторых регионах платеж за ЖКХ неподъемный, отметил представитель ФАС. Это объясняется, в первую очередь, изношенностью фондов, большими потерями ресурсов, большим количеством аварий. Особенно сложная ситуация в северных регионах, добавил Матюхин, где в разы из-за климатических условий - постоянных снегопадов, вечной мерзлоты - переложить сети или отремонтировать их стоит дороже, так как помимо обычного экскаватора необходимо привлекать и другую технику.

В небольших населенных пунктах также не хватает специалистов в сфере ЖКХ, которые могли бы правильно провести обследование сетей, сделать схему тепло- или водоснабжения, добавил Матюхин. Один из вариантов решения проблемы, считают в ФАС, - передать эти функции на уровень регионов, где более вероятно найти квалифицированных специалистов.

Власть Работа власти Экономика ЖКХ Правительство ФАС Законодательная власть Госдума

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