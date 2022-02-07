В Госдуме просят вернуть контроль за безопасностью лифтов

Необходимо вернуть государственным органам контроль за состоянием лифтов и эскалаторов, считают в Госдуме. Сейчас из-за изменений в законодательстве он упразднен. Письмо об этом было сегодня направлено депутатами вице-премьеру Марату Хуснуллину.

Сейчас контроль за безопасностью лифтов, эскалаторов (кроме находящихся в метро) и подъемных платформ для инвалидов фактически отсутствует, отмечается в письме. Это произошло из-за прошлогодних изменений в законодательстве, касающихся государственного и муниципального контроля.

Упразднен контроль за монтажом, наладкой, эксплуатацией, заменой и модернизацией этого оборудования. Госконтроль за соблюдением требований технических регламентов (в том числе техрегламентов Таможенного союза "Безопасность лифтов" и "О безопасности машин и оборудования") исключен. Декабрьским постановлением правительства лишены полномочий по контролю за лифтами Ростехнадзор, по контролю за качеством проектирования, изготовления и эксплуатации лифтов - Росстандарт (за исключением монтажа при строительстве и реконструкции зданий). Органы власти теперь не могут контролировать безопасность лифтов при проведении госстройнадзора.

Эта проблема требует оперативного решения, необходимы изменения в законодательстве, считают в Госдуме. Ситуация может привести не только к увеличению числа аварий, но и к росту социальной напряженности со стороны маломобильных групп населения, использующих это оборудование, считают депутаты. "Прошу вас дать указание проработать данный вопрос в целях его урегулирования в кратчайшие сроки", - говорится в письме, подписанном председателем думского Комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым.

На прошлой неделе при думском Комитете по строительству и ЖКХ была создана рабочая группа по лифтам. До 2025 года необходимо заменить десятки тысяч устаревших лифтов. "Сегодня существуют пробелы не только в объемах производства, но и в подготовке кадров. Необходимо все это восстановить", - считает председатель комитета Сергей Пахомов.