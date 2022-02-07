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07.02.2022 20:18
Рубрика: В мире

В Израиле разработали искусственное мясо, идентичное настоящему

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8675)
Израильская фирма Redefine Meat разработала искусственное мясо, которое, как заявляет разработчик, невозможно отличить от настоящего. Точный список ингредиентов держат в строгом секрете. Известно лишь, что в основе растительного мяса лежит нут. Для достижения максимального сходства его вкуса, цвета и запаха с натуральной говядиной используют специальные ароматизаторы, заменитель крови из экстрактов фруктов и овощей.

А для того чтобы воспроизвести текстуру, ученым пришлось разработать специальную компьютерную программу, которая исследовала мясо. "Мы изучили его до мельчайших деталей, чтобы понять каждый аспект каждого кусочка", - говорится на официальном сайте компании.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
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Для создания такого мяса на принтере используют послойное наращивание, называемое биопечатью живой ткани. Это позволяет контролировать его структуру, насыщать ткань жирами, влагой, добавлять запах и вкус, чтобы конечный продукт получился максимально похожим на оригинал. Стоит он недешево - около 34 долларов за килограмм. Но это не мешает компании развиваться, открывать новые заводы в Европе.

Нужно сказать, что идея заменить говядину на растительное мясо и использовать для этого 3D-технологии, пришла в голову не только израильтянам. Минувшим летом на технологической выставке в Барселоне испанские предприниматели представили свой проект, который, как сообщает Reuters, позволит "печатать" 500 килограммов растительного мяса в час. А осенью ученые из университета Осаки в Японии объявили, что им удалось создать аналог говядины вагю, известной своей интенсивной мраморностью и большим содержанием ненасыщенных жиров, а также высокой ценой. По информации World Economic Forum, благодаря развитию технологий к 2029 году 10 процентов рынка мяса будет приходиться на его растительные заменители.

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