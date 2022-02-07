В МИД РФ назвали двуличной политику Запада по ядерному оружию в Европе

Странам Запада больше стоит опасаться размещения на своей территории американского ядерного оружия, чем гипотетической возможности размещения подобного российского оружия в Беларуси. Такое мнение выразил руководитель департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Мы с таким двуличием стран Запада категорически не согласны", - цитирует дипломата РИА Новости. Ермаков подчеркнул, что тот факт, что страны Европы, не обладающие ядерным оружием, принимают участие в ядерных миссиях НАТО, противоречит "базовым обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия".

Ранее Вашингтон выразил обеспокоенность, что возможное размещение российского ядерного оружия на территории Беларуси создаст угрозу странам ЕС.