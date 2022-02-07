В МИД РФ призвали Запад прекратить антироссийскую истерию

Странам Запада следует перестать использовать антироссийскую риторику и отказаться от эскалации ситуации. Такое мнение выразил руководитель департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Западу давно пора одуматься, прекратить ни чем не обоснованную антироссийскую истерию и не доводить ситуацию до крайне болезненного для них же самих обострения", - заявил Ермаков агентству РИА Новости.

Дипломат добавил, что требование России о предоставлении правовых гарантий безопасности носит "неотложный характер".