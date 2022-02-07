В России увеличился уровень цифровой культуры

Показатели цифровой культуры в России увеличились на 6%, об этом говорится в ежегодном исследовании Microsoft Digital Civility Index (есть у "РГ"). Согласно отчету компании, Россия опережает мировые темпы улучшения ситуации в онлайн-среде: количество людей, столкнувшихся с интернет-рисками, сократилось с 80% до 74%.

70% респондентов в России отметили, что именно гибридная работа и удаленная учеба способствовали улучшению уровня цифровой культуры. Только 29% респондентов сталкивались с негативными инцидентами на онлайн-собраниях и 24% - на онлайн-уроках. Чаще всего опрошенные сталкивались с онлайн-рисками при общении в социальных сетях за пределами работы и учебы (67% и 77% соответственно).

Максимальная положительная динамика в России, согласно исследованию, наблюдалась в группе онлайн-рисков "нежелательная коммуникация" (с 70,6% до 63,7%). По итогам 2021 года в России увеличилось (на 8%) количество личных нападок и негативных комментариев, а 22% опрошенных считают, что они сталкиваются с интернет-рисками почти каждый раз, когда выходят в онлайн. Кроме того, почти каждый второй (48%) все еще подвергается какому-либо виду онлайн-буллинга. При этом большинство респондентов (60%) отметили, что стали расстраиваться по этому поводу меньше, чем раньше.

"Данные исследования в очередной раз подтверждают растущую потребность в обучении цифровой грамотности. Повышение осведомленности и образовательные мероприятия - важнейший шаг на пути к росту уровня цифровой культуры в России. Важно понимать, что поведение в сети может привести к последствиям в той же мере, что и в реальной жизни", - говорит Сергей Гребенников, член Общественной палаты РФ, заместитель директора РАЭК.

По словам Сергея Большакова, директора по корпоративным вопросам Microsoft в России, одинаково важно соблюдать нормы и правила культурного общения, как офлайн, так и онлайн.

В то же время общий индекс цифровой культуры в мире приблизился к своему лучшему результату за все время, усовершенствовав показатель на 2% по сравнению с прошлым годом (с 67% до 65%).