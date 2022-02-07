В России заработала цифровая платформа для бизнеса

В России начала работу Цифровая платформа для малого и среднего предпринимательства (МСП.РФ). С ее помощью бизнес может получить доступ к необходимым государственным и коммерческим сервисам и услугам. На данный момент доступно 11 онлайн сервисов-помощников, необходимых для открытия и ведения бизнеса. К концу года их будет более 15.

Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития. Ее создание предусмотрено нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

При регистрации пользователя в личном кабинете Цифровая платформа автоматически проведет расчет рейтинга бизнеса на основе данных ФНС, Центробанка и других официальных источников. Юридическому лицу в настоящий момент доступно 35 показателей, ИП будет показано 15 параметров. Это поможет предпринимателю понять, как его видит государство. Например, можно будет увидеть, есть ли налоговая задолженность по данным ФСПП, были ли нарушены условия использования ранее предоставленной поддержки. Также доступна полная диагностика, по итогам которой будет произведена оценка по 44 пунктам. По итогам анализа системой будет сформирован пакет мер поддержки.

Еще один сервис - конструктор документов, где собраны самые востребованные типовые шаблоны: 70 - для юрлиц и 35 - для физлиц.

"За каждым сервисом стоит запрос от представителей бизнеса по оптимизации предпринимательской деятельности, - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. - Благодаря переводу в "цифру" упрощаются и ускоряются бизнес-процессы, а значит бизнесу получить поддержку становится проще и быстрее. И теперь можно, например, зарегистрировать свое дело онлайн или подать заявки на привлечение финансирования сразу в несколько банков. Что важно, на одном ресурсе будут собраны и региональные меры поддержки".

В отдельный блок выделены региональные меры поддержки, которые можно получить онлайн. Сейчас на Цифровой платформе представлены 37 сервисов и услуг из десяти регионов. Пока региональные меры поддержки доступны предпринимателям, чей бизнес зарегистрирован в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Новосибирской, Свердловской, Томской и Челябинской областях, Алтайском и Пермском краях, а также в Республике Бурятия. Остальные субъекты будут подключены к платформе в этом году.

Кроме того, на платформе запущен сервис подачи заявки на кредит на сумму до десяти млн рублей одновременно в несколько банков. Их количество будет увеличиваться по запросу кредитных организаций и пользователей. К концу года будет не менее 15 банков. Ответ с предодобренными предложениями от них придет в личный кабинет пользователя платформы для выбора и оформления оптимального варианта. При этом предложенная ставка останется неизменной на момент оформления кредита.

А начинающим предпринимателям Цифровая платформа поможет определить оптимальную правовую форму и налоговый режим. Как сообщили в МСП, сервисами по подбору системы налогообложения и организационно-правовой формы, а также по проверке электронной подписи воспользовались наибольшее число предпринимателей в первые дни работы Платформы в публичном доступе.