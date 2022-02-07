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Рубрика: Власть

В Совфеде назвали избыточной инициативу о расширении самообороны

Текст: Галина Мисливская

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас считает, что в российском законодательстве достаточно норм, защищающих жилище от незаконного проникновения.

Фото: РИА Новости
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Такое мнение он высказал, комментируя инициативу депутата Госдумы от ЛДПР Ярослава Нилова о расширении возможностей самообороны в указанной ситуации. Законопроект направлен на отзыв в правительство и Верховный суд РФ. "В этой части положения законопроекта представляются избыточными", - сказал Клишас журналистам в понедельник, его слова приводит ТАСС.

По мнению сенатора, действующая редакция статьи 37 УК РФ, которую предлагают изменить в Госдуме, и так "позволяет осуществлять самооборону при опасном для жизни посягательстве не только в жилище, но и в любом месте".

Власть Работа власти Госуправление Происшествия Правосудие Охрана порядка Законодательная власть Совет Федерации Партии ЛДПР

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