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07.02.2022 20:00
Рубрика: Культура

В Театре сатиры возобновили спектакль "Где мы?!.."

Текст: Ольга Штраус
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8675)
В Театре сатиры - новая старая премьера. Поставленная в 2018 году фантасмагория Родиона Овчинникова "Где мы?!.." долгое время не игралась в театре, и вот она вновь явилась на сцену. Практически с тем же составом артистов.
Александр Олешко играет обезумевшего от славы шоумена, а Александр Ширвиндт престарелого клоуна. Фото: предоставлено Театром сатиры Александр Олешко играет обезумевшего от славы шоумена, а Александр Ширвиндт престарелого клоуна. Фото: предоставлено Театром сатиры
Александр Олешко играет обезумевшего от славы шоумена, а Александр Ширвиндт престарелого клоуна. Фото: предоставлено Театром сатиры

Примечательно, что в спектакле главные герои, по сути, изображают сами себя. Александр Олешко - телезвезду из развлекательных шоу, совершенно обезумевшую от собственной славы. Александр Ширвиндт - престарелого клоуна. Федор Добронравов - деревенского самородка-выпивоху (не хочу обидеть прекрасного артиста, но эта его маска, явленная зрителям в телесериалах, так плотно приросла к нему, что наивному взгляду кажется, будто Добронравов и в жизни такой).

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Театр им. Ермоловой окончательно отменил спектакль "Двенадцатая ночь"

Органичность актеров, помещенных волею автора в сумасшедший дом, который раньше числился Домом ветеранов сцены, восхищает. Понятно, почему таким хитом был этот спектакль четыре года назад. Но - юмор стареет удивительно быстро. Увы, сегодня репризные шутки, столь эффектно звучавшие несколько лет назад, отдают "осетриной второй свежести". А пафосные монологи героев кажутся чересчур затянутыми.

Однако при всех этих издержках нельзя не отдать должное автору пьесы и режиссеру-постановщику. Родион Овчинников попытался сделать не просто фантасмагорию - настоящую мистерию, в которой действие происходит на том и этом свете. Здесь поминутно возникают разговоры в шутку и всерьез о самых важных предметах - о чистоте и вере, о таланте и служении, о славе и любви, о традиции и новаторстве, о жизни и смерти, наконец. Неслучайно после этого веселого спектакля журналистов так и тянуло задавать авторам постановки философические вопросы типа "кто виноват" и "что делать".

Примечательно, что помимо главврача дурдома (его замечательно играет Юрий Нифонтов), персонажи то и дело встречаются с культурными героями прошлого - тут есть Гоголь и Мольер, Жанна д Арк и Свифт. И все они (в том числе и медперсонал) недалеко ушли по части психического здоровья от своих пациентов. Словом, режиссер с удовольствием погружает нас в коллективное подсознательное, включая мифологемы и стереотипы, плотно поселившиеся в наших умах.

Но чтобы не увязнуть окончательно в философии, автор строит действие на традиционных сюжетных узлах, чаще всего пародийно поданных: здесь есть и свадьба, и дуэль, и похороны, и встреча повзрослевших героев с их матерями... Как заявил нынешний художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров, спектакль этот по праву одним из первых возвращается в обновленный формат театра. Потому что он - эмблематичен для Сатиры.

Здесь есть и свадьба, и дуэль, и похороны, и встреча повзрослевших героев с их матерями... 

Кстати, "сатира" и ставшее популярным в ковидное время слово "сатурация" имеют в своей основе один латинский корень. Он означает насыщение.

В античном Риме массовые комические действа обозначали этим словом, потому что они включали в себя самую пеструю смесь из высокого и низкого, острого и соленого, пафосного и пародийного. Короче, насыщали кровь зрителей кислородом. Чего сегодня, часто кажется, как раз и не хватает театру.

Культура Театр Драматический театр

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