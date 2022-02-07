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07.02.2022 19:33
Рубрика: В мире

Варшава уладит спор с Чехией за 45 млн евро

Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8675)
Польша подписала "мирное" соглашение с Чехией относительно шахты "Туров". Варшава обязалась выплатить чехам 45 миллионов евро. За это Прага отзовет свой иск в суд Евросоюза.

Напомним, что год назад Чехия подала в суд ЕС иск против Польши. Прага долго добивалась от Варшавы запрета на расширение добычи угля на шахте "Туров", которая находится в 15 километрах от чешского города Либерец.

Польша выплатит Чехии 45 миллионов евро за отказ от иска в суд ЕС

По мнению чешской стороны, работа шахты наносит серьезный ущерб экологии северных регионов Чехии. Но поляки утверждали, что в случае закрытия шахты придется закрывать и соседнюю электростанцию, которая производит семь процентов потребляемой в Польше электроэнергии.

Несмотря на тлеющий конфликт, поляки без консультаций с чешской стороной продлили разрешение на добычу угля в "Турове" до 2026 года. Теперь польский премьер Матеуш Моравецкий согласился выплатить Праге 45 миллионов евро. 35 из них перечислит правительство Польши, а десять - госкомпания "Польская энергетическая группа" , которой принадлежит шахта "Туров". Прага отзовет свой иск после того, как вся сумма окажется на счетах чешского правительства.

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