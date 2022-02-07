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07.02.2022 18:50
Рубрика: Происшествия

Верховный суд разъяснил, как за травму на работе возмещать моральный вред

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8675)
Для тех, кто работает, а таких у нас - большинство, может оказаться полезным решение Верховного суда РФ, в котором говорится про компенсацию морального ущерба работодателем, если его сотрудник получил травму на рабочем месте.
Верховный суд выступил против назначения маленьких сумм за моральный ущерб при производственных травмах. Фото: Сергей Михеев Верховный суд выступил против назначения маленьких сумм за моральный ущерб при производственных травмах. Фото: Сергей Михеев
Верховный суд выступил против назначения маленьких сумм за моральный ущерб при производственных травмах. Фото: Сергей Михеев

Проблема производственных травм весьма серьезна. Так, по статистике, в прошлом году на наших предприятиях произошло 5860 одних только тяжелых несчастных случаев. Это когда работник либо погиб, либо стал инвалидом. И хотя этот показатель на 4,2 процента меньше, чем годом ранее, цифры все равно пугают. Ну а тех, кто пострадал на работе не сильно, - сотни тысяч. В таких случаях работнику должна быть выплачена компенсация ущерба здоровью. Но ведь физическому ущербу всегда сопутствует и моральный. А вот с компенсацией такого вреда возникают вопросы. С этим и разбирался Верховный суд.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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А теперь - детали дела. Наш герой пошел в суд с иском к работодателю о взыскании утраченного заработка и компенсации морального вреда. В суде он рассказал, что трудился вахтовиком-монтажником трубопроводов. Однажды во время работы он сорвался с высоты и упал. Причина несчастного случая была в документах названа - плохо организованная работа. Освидетельствование показало, что молодой человек утратил 30 процентов работоспособности. А для некоторых работ, включая свою прежнюю , он - "непригодный".

Вот после этого молодой человек и потребовал от работодателя выплатить ему зарплату за время болезни и компенсировать моральный вред. Но на это заявление работодатель просто не ответил. В итоге монтажник написал заявление по собственному желанию. И пошел в суд. Первая инстанция его иск удовлетворила частично. Истец оценил свой моральный вред в 5 миллионов рублей. Но суд решил, что ему и 90 000 хватит. Апелляция и кассация нарушений не заметили. Вот тогда истец и обратился в Верховный суд. А там отменили все решения, которые касались моральной компенсации. Для аргументации Верховный суд разъяснил нормы Трудового кодекса. В частности, статья 21 ТК гласит, что человек имеет право на рабочее место, соответствующее государственным требованиям, и в случае ЧП должен получить компенсацию, в том числе и моральную.

Статья 212 ТК подчеркивает, что обеспечение безопасности труда - обязанность работодателя. А в статье 237 того же кодекса сказано про моральный вред. Он определяется по соглашению сторон. Если с соглашением не вышло, определить сумму морального страдания обязан суд. В Гражданском кодексе в статье 151 сказано, что суд при определении размера компенсации морального вреда должен учесть степень вины нарушителя и физические и моральные страдания работника. По этому поводу состоялся специальный Пленум ВС (от 20 декабря 1994 года N 10). Там подчеркивалось - размер компенсации вреда должен учитывать требования разумности и справедливости. О том же говорит и постановление Европейского суда по правам человека, которое процитировал ВС. В решении ЕСПЧ сказано, что расчет размера выплат за моральный ущерб - задача сложная. Нет стандарта, чтобы измерить деньгами боль, физические неудобства, страдания и тоску. А национальные суды всегда должны приводить "достаточные мотивы", оправдывающие сумму компенсации.

Из-за травмы человек был лишен возможности работать там, где он все знает и умеет

Из всего сказанного ВС делает вывод: статьи закона, где сказано о моральном вреде, устанавливают только общие принципы для определения размера компенсации. А вот суды, когда будут решать, насколько морально пострадал человек, должны оценить конкретные незаконные действия работодателя и соотнести их с тяжестью физических и нравственных страданий. В нашем случае, устанавливая компенсацию в 90 тысяч рублей, суды ограничились формальным перечислением норм закона. В решениях этих судов нет обоснований, почему надо заплатить 90 тысяч вместо 5 миллионов рублей, которые просил истец. Ничего не сказано, какие обстоятельства повлияли на определение именно этой суммы.

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В нарушение целого списка статей закона суды не выяснили степень тяжести физических и моральных страданий. Не учли его возраст - а ему на момент ЧП был всего 31 год. У него есть дети. Судьи не прислушались к доводам истца о том, что из-за несчастного случая и тяжелых травм он, еще молодой человек, лишен возможности работать там, где он все знает и умеет. Поэтому он потерял заработок, который у него раньше был, и теперь ему запрещены разъездная работа и труд на высоте. Но именно это и давало ему хороший доход. Он долго болел, и его здоровье до сих пор не восстановилось полностью. А страховая выплата не обеспечивает достойного уровня жизни и ему, и детям. Кассационный суд, куда истец пожаловался на предыдущие решения судов, не увидел ошибок своих коллег и не поправил их. В результате чего нарушил две статьи закона. Поэтому Верховный суд отменил все решения местных судов, назначивших 90 тысяч рублей за моральную компенсацию, и велел дело пересмотреть с учетом своих разъяснений.

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