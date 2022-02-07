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Рубрика: Общество

Вирусолог Чумаков предупредил о появлении более заразных штаммов коронавируса

Фото: ALEX HALADA/AFP Фото: ALEX HALADA/AFP
Фото: ALEX HALADA/AFP

"Омикрон" - не последний штамм SARS-CoV-2. Вирус продолжит свое развитие. В ходе эволюции может появиться еще более заразный штамм. Об этом предупредил вирусолог Петр Чумаков. Он рассказал, как будут развиваться события дальше.

Фото: iStock
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То, что коронавирус постепенно приспосабливался к человеческой популяции - уже доказанный научный факт. Если уханьский штамм поражал в основном пожилых людей, то все последующие варианты постепенно "расширяли охват". Например, "омикроном" заражаются не только взрослые, но и дети. И у последних он часто вызывает воспаление мелких отделов бронхиального дерева (бронхиолит).

Чумаков объяснил, что первыми жертвами вируса стали наиболее уязвимые слои населения - пожилые люди с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

"Потом вирус повысил свою заразность и начал вовлекать другие возрастные группы, которые были более устойчивы. "Омикрон" пробил иммунную систему у всех, включая детей. Так вирус приспособился к человеческой популяции", - сказал специалист в эфире радио Sputnik.

Чумаков добавил, что в ходе эволюции коронавирус становится менее патогенным - то есть вред организму сейчас не такой серьезный, как ранее. Но все же не стоит рисковать. Лучше сделать прививку.

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