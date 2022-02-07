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07.02.2022 22:16
Рубрика: Власть

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели переговоры в Москве

Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Столичный выпуск № 27(8675)
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон провели в понедельник, 7 февраля, переговоры в Кремле. Проблема равной безопасности в Европе и урегулирование внутриукраинского кризиса стали главными темами обсуждения.
Беседа лидеров проходила за большим овальным столом, позволяющим соблюдать дистанцию из-за коронавируса. Фото: РИА Новости Беседа лидеров проходила за большим овальным столом, позволяющим соблюдать дистанцию из-за коронавируса. Фото: РИА Новости
Беседа лидеров проходила за большим овальным столом, позволяющим соблюдать дистанцию из-за коронавируса. Фото: РИА Новости

Макрон прилетел в Москву в день переговоров, и президент России встретил его в Кремле. Приветствуя друг друга, лидеры перекинулись парой фраз на английском и французском. Макрон, зайдя в зал переговоров, сразу обратился к Путину: "Vladimir!". Российский лидер в свою очередь поприветствовал коллегу на французском: "Bonsoir". Макрон снова на английском по-приятельски поинтересовался у Путина, как у него дела: "How are you?". "I m fine", - заверил президент РФ. Беседа проходила за большим овальным столом, позволяющим соблюдать дистанцию из-за коронавируса. Но в самом разговоре президенты сокращали дистанцию: обращались друг к другу на "ты" и по имени.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
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У России и Франции есть общая озабоченность по поводу того, что происходит в сфере безопасности в Европе, подчеркнул Путин. "И я хочу поблагодарить тебя за то, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по этому направлению", - сказал российский лидер, обращаясь к своему коллеге. Путин также отметил то участие, которое принимала Франция в разрешении кризиса, возникшего после нападения Грузии на Южную Осетию, в выработке Минских договоренностей, потом и при организации встреч "нормандского формата".

"И я вижу, сколько усилий действующее руководство Франции и лично президент Франции предпринимают для того, чтобы разрешить и кризис, связанный с обеспечением равной безопасности в Европе на серьезную историческую перспективу, и решить вопросы, которые тесно связаны с первой частью, а именно с разрешением внутриукраинского кризиса на юго-востоке страны", - подчеркнул российский президент. Путин отметил, что все эти вопросы уже обсуждал подробно с Макроном по телефону и будет рад сделать это лично. "Знаю, что у тебя есть свои соображения на этот счет", - обратился он к президенту Франции.

В свою очередь Макрон заявил, что надеется найти ответы на вопросы безопасности для РФ и Европы. "Я рад, что смогу детально обсудить все вопросы и мы сможем начать поиск коллективного ответа, полезного для России и всей Европы. Подобный ответ позволит избежать войны и построить стабильность, видимые перспективы и доверие для всех", - отметил он. Французский лидер подчеркнул, что сейчас наблюдается критическая ситуация в Европе, и подчеркнул, что все стороны должны вести себя ответственно. Макрон добавил, что диалог с президентом РФ позволит сделать шаг навстречу деэскалации ситуации на Украине. "Дискуссия может проложить путь к тому, к чему нам нужно двигаться, а это деэскалация", - сказал он.

У России и Франции есть общая озабоченность по поводу того, что происходит в сфере безопасности в Европе

В ходе переговоров Путин также отметил символичность того, что встреча с президентом Франции проходит в 30-летний юбилей возобновления дипломатических отношений между странами. Макрон также обратил на это внимание и заявил, что Париж питает большие надежды относительно двухсторонних связей в области культуры и науки. "Мы надеемся продолжать Трианонский диалог и усилить взаимодействие по экономическим вопросам", - добавил он.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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У стран уже сейчас есть успехи в экономической сфере. В частности, российский лидер заявил, что товарооборот РФ и Франции превысил допандемийный уровень. "Объем товарооборота, несмотря даже на пандемию, подрос: если в пандемийный период он упал на 15 процентов, то за 11 месяцев прошлого года вырос более чем на 70 процентов и достиг допандемийного уровня и чуть-чуть, по-моему, превысил", - сказал Путин.

Отметим, что Путин и Макрон лично не встречались уже два года, но сами контакты не прерывались. Так, только за последние две недели, лидеры трижды обсуждали по телефону ситуацию с гарантиями безопасности и внутриукраинский кризис.

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