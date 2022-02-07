Власти ДНР сообщили о прибытии в Донбасс польских наемников и штурмовых групп

Представители разведывательной службы Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сообщили о том, что зафиксировали прибытие на восток Украины наемников из Польши и боевиков, подготовленных инструкторами из Британии. Об этом сообщил замначальника управления милиции Эдуард Басурин.

"На донецком направлении отмечается прибытие украинских националистов, - заявил Басурин, чьи слова приводит агентство ТАСС. - Все боевики имеют опыт боевых действий и прошли подготовку под руководством британских инструкторов".

Представитель милиции ДНР добавил, что польские наемники находятся в районе населенного пункта Попасная. "Их задача - проведение совместно с подразделениями украинских сил специальных операций точечных диверсионно-террористических актов", - добавил он.