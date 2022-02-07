Новости

МИД РФ сообщил, что прорабатывает визит главы МИД Британии в Москву 11:55
Цены на нефть Urals впервые с 2014 года поднялись выше 95 долларов за баррель 11:48
Власти ДНР сообщили о прибытии в Донбасс польских наемников и штурмовых групп 11:32
Шведка Хектор взяла золото Олимпиады-2022 в гигантском слаломе 11:27
ФТС на треть превысила прогнозное задание по перечислениям в бюджет 11:24
В Астраханской области завели дело на чиновников из-за нападений собак 11:23
Ретейлеры в семи регионах согласились ограничить наценки на продукты 11:15
Гинцбург: Почти все случаи ковида в Москве приходятся на "омикрон" 11:12
МИД РФ сообщил о прогрессе в переговорах по ядерной сделке с Ираном 11:08
В Новой Москве откроется самый большой в Европе электробусный парк 11:04
МИД: РФ готова рассмотреть распространение механизмов контроля на стратегические системы 10:56
Российские хоккеистки проиграли Канаде, команды играли в медицинских масках 10:49
MW: Су-57 идеален для ослепления противника 10:48
Украина отказалась от системы ПРО "Железный купол" 10:44
В Хабаровске открыли памятные доски пилотам разбившегося L-410 10:36
Назван состав мужской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку 10:26
В Подмосковье грабитель погиб, пытаясь взорвать банкомат 10:24
Из Афганистана вывезли около 300 собак и кошек, оставленных при выводе войск коалиции 10:24
В МИД РФ призвали Запад прекратить антироссийскую истерию 10:17
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $8,5 млрд 10:13
В Приморье промаркируют домашних собак 10:07
Карантин в московских и подмосковных школах и детских садах отменяется с сегодняшнего дня 09:46
Камила Валиева: С трех лет мечтала стать олимпийской чемпионкой 09:40
Роспотребнадзор дал рекомендации, как правильно выбирать косметику 09:20
В Тульской области на трассе столкнулись 30 автомобилей 09:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
07.02.2022 11:32
Рубрика: В мире

Власти ДНР сообщили о прибытии в Донбасс польских наемников и штурмовых групп

Текст: Дмитрий Кулемякин

Представители разведывательной службы Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сообщили о том, что зафиксировали прибытие на восток Украины наемников из Польши и боевиков, подготовленных инструкторами из Британии. Об этом сообщил замначальника управления милиции Эдуард Басурин.

Украинские силовики взорвали нефтебазу в Донецке

"На донецком направлении отмечается прибытие украинских националистов, - заявил Басурин, чьи слова приводит агентство ТАСС. - Все боевики имеют опыт боевых действий и прошли подготовку под руководством британских инструкторов".

Представитель милиции ДНР добавил, что польские наемники находятся в районе населенного пункта Попасная. "Их задача - проведение совместно с подразделениями украинских сил специальных операций точечных диверсионно-террористических актов", - добавил он.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины

Главное сегодня

Карантин в московских и подмосковных школах и детских садах отменяется с сегодняшнего дня
Цены на нефть Urals впервые с 2014 года поднялись выше 95 долларов за баррель
Депутат Синельщиков предостерег от безграничных возможностей при обороне дома
В Роспотребнадзоре спрогнозировали, как дальше будет развиваться COVID-19
Власти ДНР сообщили о прибытии в Донбасс польских наемников и штурмовых групп
Почему американцы будут до последнего бороться против "Северного потока-2"
Что сказал президент Беларуси в своем Послании о союзе с Россией