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07.02.2022 19:02
Рубрика: Происшествия

Власти установят правила введения чрезвычайной ситуации при лесных пожарах

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8675)
Шестые сутки лесного пожара в пяти километрах от населенного пункта могут стать поводом объявления федеральной чрезвычайной ситуации только в двух случаях: если уже объявлена региональная ЧС или если на тушении задействовано более половины сил и средств, которые должны бороться с огнем в этой местности. Такие нормы содержатся в проекте постановления правительства, размещенном на портале для публикации разрабатываемых нормативных актов.
Пожарный десант борется с огнем в самых глухих местах леса, куда можно добраться только по воздуху. Фото: Сергей Савостьянов Пожарный десант борется с огнем в самых глухих местах леса, куда можно добраться только по воздуху. Фото: Сергей Савостьянов
Пожарный десант борется с огнем в самых глухих местах леса, куда можно добраться только по воздуху. Фото: Сергей Савостьянов

Принятие этого постановления повысит эффективность взаимодействия органов власти и служб при тушении лесных пожаров, объяснили в минприроды. Те, кто отвечает за борьбу с огнем, будут иметь четкую инструкцию: когда справляться собственными силами, а когда привлекать усиление. В министерстве полагают, что при необходимости ввести режим ЧС будет проще. В результате сократятся и ущерб экономике страны, и затраты на тушение огня, а время ликвидации возгораний сократится. При этом в минприроды затруднились указать конкретные цифры ожидаемого эффекта от нововведения.

Ответственными за пожарную безопасность станут специалисты

Объявление межрегиональной или федеральной чрезвычайной ситуации позволяет местным властям привлекать к тушению лесных и природных пожаров силы федерального резерва, пожарных МЧС и военнослужащих, задействовать межрегиональный маневр силами и средствами, запрашивать экстренное финансирование на борьбу с огнем. Для того чтобы объявить федеральную ЧС, должны быть выполнены два из трех условий, следует из документа. Введен режим ЧС в лесах регионального характера, крупные лесные пожары в пятикилометровой зоне от населенных пунктов продолжаются более пяти суток, а для их тушения привлечено больше половины сил и средств, техники и оборудования, предусмотренных планом маневрирования лесопожарных формирований для действий на территории запросившего помощи региона.

В прошлом году режим ЧС из-за лесных пожаров вводили 77 раз, в том числе восемь раз - региональной. Межрегиональная ЧС была объявлена дважды, тогда огонь распространился одновременно на Якутию и Иркутскую область, а также Мордовию и Нижегородскую область.

"Минувшим летом федеральный резерв зачастую привлекали слишком поздно - регионы максимально оттягивали объявление ЧС, - объясняет координатор лесной программы WWF России Константин Кобяков. - Новый порядок более четкий: есть критерии и есть порядок действий в случае их превышения".

В 2022 году на финансирование борьбы с лесными пожарами и их профилактику Рослесхоз получил 14,2 млрд рублей. В ведомстве полагают, что этой суммы хватит и на подготовку к лесопожарному сезону, и на тушение. Изменение климата, в том числе нетипичная сухая жара в Якутии, вынуждает осваивать новые технологии и методы борьбы с огнем. Глава региона Айсен Николаев уверяет, что подавляющее большинство возгораний на его территории вызвано сухими грозами.

Для домов из дерева пропишут новые правила пожарной безопасности

"Анализ якутских пожаров показывает, что большинство из них занялось рядом с дорогами или реками, в этих местах они зачастую оказываются главными транспортными магистралями, - заметил Кобяков. - Не думаю, что молнии так притягиваются к местам, где есть люди".

По мнению эколога, новое постановление поможет оптимизировать борьбу с огнем, но не решит главные задачи. Во-первых, добиться того, чтобы люди не поджигали лес. И, во-вторых, сократить время реакции на начало пожара с тем, чтобы его тушили сразу же, в момент возникновения, не дожидаясь разрастания бедствия до масштаба ЧС.

Происшествия ЧП Пожары

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