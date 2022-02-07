Власти установят правила введения чрезвычайной ситуации при лесных пожарах

Шестые сутки лесного пожара в пяти километрах от населенного пункта могут стать поводом объявления федеральной чрезвычайной ситуации только в двух случаях: если уже объявлена региональная ЧС или если на тушении задействовано более половины сил и средств, которые должны бороться с огнем в этой местности. Такие нормы содержатся в проекте постановления правительства, размещенном на портале для публикации разрабатываемых нормативных актов.

Пожарный десант борется с огнем в самых глухих местах леса, куда можно добраться только по воздуху. Фото: Сергей Савостьянов

Принятие этого постановления повысит эффективность взаимодействия органов власти и служб при тушении лесных пожаров, объяснили в минприроды. Те, кто отвечает за борьбу с огнем, будут иметь четкую инструкцию: когда справляться собственными силами, а когда привлекать усиление. В министерстве полагают, что при необходимости ввести режим ЧС будет проще. В результате сократятся и ущерб экономике страны, и затраты на тушение огня, а время ликвидации возгораний сократится. При этом в минприроды затруднились указать конкретные цифры ожидаемого эффекта от нововведения.

Объявление межрегиональной или федеральной чрезвычайной ситуации позволяет местным властям привлекать к тушению лесных и природных пожаров силы федерального резерва, пожарных МЧС и военнослужащих, задействовать межрегиональный маневр силами и средствами, запрашивать экстренное финансирование на борьбу с огнем. Для того чтобы объявить федеральную ЧС, должны быть выполнены два из трех условий, следует из документа. Введен режим ЧС в лесах регионального характера, крупные лесные пожары в пятикилометровой зоне от населенных пунктов продолжаются более пяти суток, а для их тушения привлечено больше половины сил и средств, техники и оборудования, предусмотренных планом маневрирования лесопожарных формирований для действий на территории запросившего помощи региона.

В прошлом году режим ЧС из-за лесных пожаров вводили 77 раз, в том числе восемь раз - региональной. Межрегиональная ЧС была объявлена дважды, тогда огонь распространился одновременно на Якутию и Иркутскую область, а также Мордовию и Нижегородскую область.

"Минувшим летом федеральный резерв зачастую привлекали слишком поздно - регионы максимально оттягивали объявление ЧС, - объясняет координатор лесной программы WWF России Константин Кобяков. - Новый порядок более четкий: есть критерии и есть порядок действий в случае их превышения".

В 2022 году на финансирование борьбы с лесными пожарами и их профилактику Рослесхоз получил 14,2 млрд рублей. В ведомстве полагают, что этой суммы хватит и на подготовку к лесопожарному сезону, и на тушение. Изменение климата, в том числе нетипичная сухая жара в Якутии, вынуждает осваивать новые технологии и методы борьбы с огнем. Глава региона Айсен Николаев уверяет, что подавляющее большинство возгораний на его территории вызвано сухими грозами.

"Анализ якутских пожаров показывает, что большинство из них занялось рядом с дорогами или реками, в этих местах они зачастую оказываются главными транспортными магистралями, - заметил Кобяков. - Не думаю, что молнии так притягиваются к местам, где есть люди".

По мнению эколога, новое постановление поможет оптимизировать борьбу с огнем, но не решит главные задачи. Во-первых, добиться того, чтобы люди не поджигали лес. И, во-вторых, сократить время реакции на начало пожара с тем, чтобы его тушили сразу же, в момент возникновения, не дожидаясь разрастания бедствия до масштаба ЧС.