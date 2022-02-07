Врач-эндокринолог Островская рассказала о том, кому опасны помидоры

Помидоры, благодаря содержанию антиоксидантов и витаминов, считаются овощами, предотвращающими старение. Однако у них есть и недостатки.

Как сообщила aif.ru врач-эндокринолог Елена Островская, помидоры стоит есть с осторожностью при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, в частности, при панкреатите.

"Кроме того, в соке томата содержатся пурины - вещества, из которых образуется мочевая кислота. При большом ее количестве может развиться подагра или мочекаменная болезнь", - говорит врач.

В группе риска также аллергики, у которых любые яркие овощи и фрукты могут вызвать ответную реакцию организма, например, в виде сыпи.

Впрочем, отказываться от помидор не стоит. Селекционеры вывели специальные сорта томатов - желтого и оранжевого цвета. Окрас говорит о том, что эти овощи содержат больше бета-каротина, витамина С и меньше пуринов. Улучшают зрение и эластичность кожи, снижают риск болезней желудка и органов дыхания, снимают воспаление при артрите.