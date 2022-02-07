Вышел трейлер сериала "Викинги: Вальхалла"

Уже 25 февраля на Netflix - премьера долгожданного сериала "Викинги: Вальхалла". Сегодня же вышел трейлер проекта и представлен его постер.

Сериал рассказывает о подвигах и приключениях прославленных викингов, живших в начале XI века: о легендарном исследователе Лейфе Эрикссоне (в этой роли Сэм Корлетт), его вспыльчивой и своенравной сестре Фрейдис Эриксдоттир (Фрида Густавссон) и амбициозном скандинавском правителе Харальде Сигурдссоне (Лео Сутер).

По сюжету напряжение в отношениях викингов с английскими королями достигает кровавой развязки, а тем временем среди них самих нарастают противоречия между христианами и язычниками. В это непростое время герои сериала отправляются в эпическое путешествие через океаны и поля битвы, от Каттегата до Англии и не только, чтобы выжить и обрести славу. Действие нового сериала разворачивается спустя более века после событий оригинального сериала "Викинги".