Вышел трейлер триллера "Сияющие девушки" с Элизабет Мосс

Многосерийный темпоральный триллер со звездой "Рассказа служанки" и "Безумцев" Элизабет Мосс "Сияющие девушки" получил первый угрюмый тизер-трейлер. Размещен он на YouTube-канале стриминга Apple TV.

The Shining Girls - адаптация одноименного романа южноафриканской писательницы Лорен Бьюкес 2013 года, героиня которого, Кирби, пережив много лет назад нападение маньяка, объединяется с матерым журналистом чтобы разобраться в запутанной и мистической истории. Прорываясь через постоянно меняющуюся реальность.

Мосс и Леонардо Ди Каприо - продюсеры. Сценарием занимается Силка Луиза ("Странный ангел"). Плюс Мосс вновь попробует себя в качестве режиссера (как и на "Рассказе служанки").

В других ролях: Вагнер Моура ("Нарко", "Нарко: Мексика"), Джейми Белл ("Рокетмен"), Филлипа Су ("Ломка"), Эми Бреннеман ("Оставленные"), Кристофер Денэм ("Остров проклятых"), Дианна Рид Фостер ("Восьмое чувство").

Премьера - 29 апреля.