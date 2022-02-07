Зачем будут учить русский в Центральноафриканской республике

В столице Центральноафриканской республики (ЦАР) построили Дом России. Большое здание культурного центра находится в центре Банги. Там будут знакомить жителей с российской культурой, а также откроются курсы русского языка.

По мнению министра высшего образования ЦАР Жана-Лорана Сисса Магале, которого цитирует РИА "Новости", появилось место, где дети и взрослые смогут приобщиться к богатствам мировой культуры, обсудить программы. Глава ведомства убежден, что работа центра даст возможность укрепить отношения между двумя странами.

Министр также сообщил, что будет усиливаться сотрудничество между вузами России и ЦАР. Подписано соглашение и о том, что преподавание русского языка в Университете Банги будет междисциплинарным.

Напомним, что в советские годы в ЦАР работали педагоги из СССР, которые вели не только русский язык, но и другие предметы, в частности, математику и физику. В планах вернуть русский в школьную программу. Россия через Россотрудничество поддержит изучение русского языка в ЦАР.