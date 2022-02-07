Захарова рассказала, зачем США и Британия выдумали "российскую угрозу"

Власти США и Великобритании придумали историю о готовящемся нападении России на Украину, чтобы отвлечь внимание от собственных проблем и провалов. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Тут тебе и возможность отвлечь внимание от собственных политических кризисов, и шанс слить миллиарды на вооружение "неокрепших демократий", и способ возродить имидж "непобедимых" после афганского провала", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат добавила, что Европейский союз также заинтересован в украинском конфликте, поскольку продолжает отстаивать свою сферу влияния. Она также напомнила, что экономическая помощь, предоставленная Европой Киеву, является пакетом кредитов. "Ведь, как признают сами есовцы, почти 90% хваленой помощи ЕС (15,1 из 17 млрд евро, предоставленных с 2014 г.) - это кредиты, которые надо будет возвращать", - пояснила Захарова.