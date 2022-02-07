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07.02.2022 19:42
Рубрика: Власть

Зампостпреда РФ назвал односторонние санкции вмешательством в сферу СБ ООН

Текст: Юрий Когалов

Введение односторонних санкций является вмешательством в сферу деятельности Совета Безопасности ООН. Об этом заявил заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Россия традиционно руководствуется пониманием о том, что санкции СБ ООН являются единственно легитимными", - указал дипломат. По его словам, применение односторонних ограничительных мер отдельными странами или их объединениями вызывает обеспокоенность. "Рассматриваем таковые в качестве вторжения в прерогативы совета, которые создают помехи по обеспечению мира", - заявил Полянский.

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Он также обратил внимание, что использование санкций Совета Безопасности ООН в качестве карательного оружия недопустимо. Как заявил зампостпреда РФ, они является инструментом, используемым для поддержания международного мира и безопасности. "Будучи одной из сильных форм реагирования на угрозы миру, они должны применяться крайне аккуратно, быть безупречно обоснованными и нюансированными", - подчеркнул дипломат

Как заявил Полянский, "многие из действующих сегодня санкционных режимов Совета Безопасности уже не соответствуют фактической обстановке, мешают планам национальных правительств в области государственного строительства, а также социально-экономического развития". В связи с этим он предложил внимательнее прислушиваться к мнению властей подсанкционных государств, более реалистично формулировать "контрольные показатели", чтобы они не превращались в заведомо невыполнимые задачи.

Кроме того, Россия предлагает создать списки товаров, на которые не могут распространяться санкции.

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