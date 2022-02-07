Заполярный Норильск кардинально меняет качество городской среды

Опустившись на руднике "Скалистый" на километровую глубину, познакомившись с "серной программой" Надеждинского металлургического комбината, обсудив с представителями ГМК "Норильский никель" и мэрии вопросы реновации и защиты северной природы, первый замглавы думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов пришел к выводу: динамично развивающиеся производство и заполярный город - на пороге большого будущего.

- Реализация проектов по квотированию вредных выбросов в норильскую атмосферу предусматривает их снижение на 20 процентов. За 2021-й удалось выйти на цифру "13,7". С учетом того, что впереди еще два года, это - хороший результат. Если динамика будет сохраняться, есть все шансы достичь заявленных в указе президента показателей, - убежден парламентарий.

По его словам, для многих индустриальных и промышленных центров это станет хорошим примером, возможностью перенимать подходы к проблеме и задачам.

- Ключевая и показательная программа "Норникеля" по утилизации серы напрямую себя, конечно, не окупит, однако имидж ценится гораздо больше. Передовые проекты по декарбонизации, внедрению экологичных технологий дороже материальных активов. "Зелеными" ведь важно быть не только для того, чтобы дышалось легко, но и, так сказать, на внешнем периметре - когда компания экспортирует свою продукцию, - пояснил Владимир Бурматов.

Отмечено также, что опыт "Норникеля" может быть использован другими компаниями и регионами. Серьезный уровень цифровизации, эффект дистанционных технологий, солидные вложения металлургического холдинга направлены на минимизацию человеческого фактора, повышение безопасности труда. В то же время масштабные социальные замыслы призваны радикально улучшить качество городской среды.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов считает, что "зеленый" имидж стоит дороже, чем материальные активы

- Объемы стартовавшей в Норильске реновации беспрецедентны - столь глобальных перемен за всю его историю не было. Совсем недавно возвели первоклассный физкультурно-оздоровительный комплекс "Айка", новое пожарное депо. Планируют модернизировать инженерные сети, обновить жилой фонд, построить школы, детские сады, учреждения здравоохранения и культуры. Здесь отчетливо сознают: возрождают не вахтовый поселок, а современный город, комфортный для жителей, привлекательный для молодых, в том числе, высококвалифицированных кадров, - резюмировал депутат Государственной Думы.

Справка "РГ"

Общий бюджет десятилетней программы "Чистый Норильск" - составной части федерального проекта "Чистая Арктика" - составляет 40 миллиардов рублей. В городе уже расчистили территорию, равную по площади 140 футбольным полям. Планируется убрать 500 домов и сооружений, вышедших из строя, вывезти более двух миллионов тонн мусора и 600 тысяч тонн металлолома. В Заполярном филиале ГМК "Норильский никель" создано специальное подразделение численностью около тысячи человек, закуплена 121 тысяча единиц специализированной техники и оборудования на сумму более трех миллиардов рублей.