Жданов: Инициатива разрешить самооборону при защите жилья потребует конкретизации деталей

Новый закон о самообороне жилища, если он будет принят, потребует конкретизации многих деталей, чтобы не допустить и превышения самообороны.

Такое мнение об инициативе депутатов Госдумы, направивших на согласование в Правительство России законопроект "О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ", высказал генерал-лейтенант, президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов.

Напомним, в законопроекте предлагается предоставить гражданам право всеми способами защищать свою жизнь, родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру. Даже узаконить правило: "Мой дом - моя крепость".

Юрий Жданов считает, что принципиальным моментом должно стать нарушение неприкосновенности жилища - попадание туда преступника вопреки воли хозяина. Сама же идея не нова, но требует проработки и конкретизации деталей. Потому что, конечно, у граждан должно быть право на широкую самооборону, но нельзя довести дело и до того, что хозяину ничего не будет, если он на своей территории в пьяной драке убьет соседа, который зашел к нему, например, выпить.

Юрий Жданов напомнил, что на практике не всегда разграничивается самооборона и ее превышение. Так как основным критерием здесь выступает причинение вреда нападающему после того, как нападение завершено. И этот момент трудно разграничить. Поэтому дополнительные критерии, такие как защита жилища и граждан, не будут лишними. Но любой критерий должен оцениваться исходя из конкретных обстоятельств. В любом случае необходимо исключить практику необоснованного привлечения за превышение необходимой обороны и очевидную перестраховку правоохранителей, когда руководствуются принципом - мол, суд разберется.

При этом проблема определения пределов необходимой обороны, по словам генерала Жданова, является одной из самых сложных и резонансных в отечественной правоприменительной практике, об этом свидетельствует обширная разъяснительная практика Верховного Суда РФ (одно из последних разъяснений дано в декабре 2021 г.) в дополнение к действующему Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 N 19 "О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление".

Кстати, несмотря на обширную правоприменительную практику юридически не закреплено понятие необходимой самообороны.

Инициируя законопроект, депутаты обращают внимание, что в результате самообороны и защите своей семьи дома человек сам оказывается на скамье подсудимых, - к сожалению, правоприменительная практика свидетельствует, что таких случаев очень много.

Так, анализ правоприменительной практики и статистических данных Судебного департамента при Верховном Суде РФ показал, что в среднем ежегодно в России регистрируется и рассматривается 250-300 уголовных дел по статье 108 УК РФ (Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление), и более 400 уголовных дел по статье 114 УК РФ (Причинение тяжкого или среднего вреда здоровью при превышении необходимой обороны), это значительно меньше, чем в 2020 году, когда было зарегистрировано более 854 преступлений, связанных с превышением необходимой обороны (187 - убийств - ст.108 УК РФ, и 667 - причинений тяжкого и средней тяжести вреда здоровью - ст.114 УК).

В среднем из 300 уголовных дел, связанных с убийством при превышении необходимой обороны, не более 3 дел в год заканчиваются оправдательным приговором. При причинении тяжкого или среднего вреда здоровью при превышении необходимой обороны - оправдательных приговоров практически не бывает (не зафиксировано).

Налицо явный перекос в сторону виновности обороняющихся лиц. В этой связи представляется целесообразным и поддерживается необходимость пересмотра нормы о самообороне.

Инициативу законотворцев "разрешить россиянам применять любые способы защиты своей жизни, а также родственников и близких в случае нападения лиц, незаконно проникающих в их жилище", мотивируя тем, что "граждане имеют право на превышение допустимой самообороны" при защите своего жилища, конечно, нельзя понимать дословно.

Действительно, согласно рекомендациям Верховного Суда РФ, обороняющийся имеет право защищаться любым способом от насилия, опасного для жизни обороняющегося/близких/других лиц, особенно в ситуации непосредственно начавшихся насильственных действий (а не их угрозы).

Однако говорить о том, что "граждане имеют право на превышение допустимой самообороны" - юридически не совсем корректно. Именно то, что граждане имеют право делать в ситуации необходимой обороны как раз и включено в "рамки самообороны", которые (эти "рамки") неоднозначно оцениваются в правоприменительной практике.

В отечественной практике суд учитывает временной фактор - непосредственная оборона сразу после начала реализации насильственных действий нападавшим, действия, средства/способы обороняющегося, его личность.

Недопустимо применение обороняющимся способов защиты, характеризующихся высокой степенью общественной опасности и образующих состав новых преступлений, риски и угрозы жизни и здоровью в отношении граждан, действия которых не представляют опасности обороняющемуся.

В правоприменительной практике уголовную ответственность за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны влечет только умышленное (а не неосторожное причинение смерти) причинение смерти нападавшему, когда обороняющееся лицо использовало такие средства способы и средства, которые явно были несоразмерны характеру нападения и реальной обстановке.

Однако чувствительным моментом при рассмотрении дел данной категории является - оценка потерпевшим степени угрозы своей жизни, в результате чего он превышает пределы необходимой обороны.

Многие специалисты (криминологи, психологи, психиатры) вполне обоснованно полагают, что человеку свойственно (на уровне инстинктов) воспринимать любое насилие, угрозу своей жизни как чрезмерно опасное и, находясь в таком состоянии гражданин не может объективно оценить степень угрозы своей жизни и уровень адекватности своей самообороны. И более того, степень оценки угрозы жизни и главное, реакция на нее в виде самообороны у разных лиц и способы самозащиты, также по-разному проявляются, например, у военнослужащего, домохозяйки, или "собутыльника" в ходе бытовой драки.

При рассмотрении дел данной категории Верховный Суд РФ рекомендует обращать внимание на личность обороняющегося, наличие арсенала (оружия) у каждой из сторон, общее соотношение сил, а также различать состояние необходимой обороны и состояние мнимой обороны, когда отсутствует реальное общественно опасное посягательство и лицо ошибочно предполагает его наличие.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 N 19 "О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление" подчеркивается, что "суду следует принимать во внимание время, место, обстановку и способ посягательства, предшествовавшие посягательству события, а также эмоциональное состояние оборонявшегося лица (состояние страха, испуга, замешательства в момент нападения и т.п.). В зависимости от конкретных обстоятельств дела неожиданным может быть признано посягательство, совершенное, например, в ночное время с проникновением в жилище, когда оборонявшееся лицо в состоянии испуга не смогло объективно оценить степень и характер опасности такого посягательства".