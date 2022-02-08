300 исков подано в Латвии за сохранение русского языка в школах

С сентября 2021 года школы нацменьшинств перешли на преподавание большинства предметов на латышском языке. Уроки на русском остались лишь для нескольких предметов (русский язык и русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Эта реформа вызвала волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии.

Защитники русских школ провели множество массовых митингов, шествий и акций в знак протеста.

Противниками этой инициативы выступила партия "Русский союз Латвии" (РСЛ), которая стала инициатором обращений в Европейский суд по правам человека. Ее организаторы сообщили, что подача исков заставит суд рассмотреть вопрос тщательнее.

Борцы за сохранение русского языка в латвийских школах подчеркнули, что закончилась очередная зимняя кампания по подаче исков в Европейский суд по правам человека, связанная с проблемой языка обучения в русских школах Латвии.

"За этот период в Страсбург мы отправили еще 48 исков, и их общее число составило уже более 300. Активность родителей в подаче исков не только поможет суду рассмотреть вопрос наиболее разносторонне, но и ускорит рассмотрение нашего дела. Мы благодарим всех неравнодушных родителей, которые откликнулись на наши призывы", - отметили активисты партии "Русский союз Латвии".

Справка "РГ":

В Латвии проживают около 1,9 миллиона человек, примерно 40 процентов из них составляет русскоязычное население. Единственным государственным языком в республике является латышский, а русский и все другие языки считаются иностранными.