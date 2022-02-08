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08.02.2022 06:59
Рубрика: Общество

Академик Тутельян назвал два закона питания для продления жизни

Текст: Ольга Орлова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Что человек ест - так он и будет жить. Как правильно питаться, чтобы жить дольше, рассказал в интервью радио Sputnik научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик РАН, диетолог Виктор Тутельян.

Фото: iStock
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Закон первый: калорийность пищи должна соответствовать энергозатратам. Избыточная энергетическая ценность еды ведет к появлению различных заболеваний, в первую очередь, сердечно-сосудистых. Если же недоедать, то организм будет истощаться, ослабевать и не получит достаточное количество необходимых веществ. А человеку, по мнению академика, необходимо для полноценной жизнедеятельности не менее 200 химических соединений, из которых порядка 40 являются незаменимыми.

Отсюда закон второй: пища должна быть полноценной.

Обязательно нужно, чтобы в рационе была полноценная белковая пища, витамины, микроэлементы и отдельные аминокислоты. И, несмотря на то, что с возрастом человеку следует постепенно переходить на ту пищу, которая легче усваивается, он должен следить за тем, чтобы рацион по-прежнему включал все необходимые компоненты.

Наука Общество Здоровье Общество Наука Медицина и здоровое питание

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