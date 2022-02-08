Археологическая экспедиция МГУ продолжила раскопки загадочного города в Судане

Новости

Умерла литературовед, исследователь Бродского Валентина Полухина 22:38
В Италии отменили ношение масок на открытом воздухе 22:23
Из-за COVID-19 регионы смогут приостанавливать плановую амбулаторную медпомощь 22:22
Минздрав исключил приостановку плановой медпомощи детям из-за пандемии 22:16
Французский дипломат назвал главную ошибку Запада в отношении Украины 22:03
Посол России в Германии призвал не увязывать запуск "СП-2" с политикой 21:52
Названы три отличительных признака заражения "стелс-омикроном" 21:46
Bloomberg: В ЕС считают проблематичным отключение России от SWIFT 21:32
Более 592 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 21:08
На Тоцком полигоне отработали пуски ракет комплекса "Искандер-М" 21:04
В комитете Госдумы не поддержали идею ограничить число sim-карт 21:03
Россия получила право экспортировать молочную продукцию в Таиланд 20:59
Агентства S&P и Fitch оценили последствия возможных санкций для России 20:32
В массовом ДТП на Рублевском шоссе пострадал миллиардер Алексей Шепель 20:17
Российские бомбардировщики провели патрулирование в небе над Беларусью 20:13
КНДР рассказала об испытаниях ракет с досягаемостью до территории США 20:00
Россия направит почти 6 млрд рублей на экологические исследования 20:00
Минздрав: Требований к уровню антител для получения QR-кода нет 19:45
Захарова предупредила о зеркальном ответе на действия Германии в отношении российских СМИ 19:42
Работодатели простимулируют работников оставаться дома 19:27
Более 12 млн человек приняли участие в мероприятиях Года науки 19:16
В Бангладеш скоропостижно скончались пятеро россиян-строителей АЭС 19:08
Японскую принцессу Йоко госпитализировали с коронавирусом 19:05
Песков рассказал о хорошем здоровье Путина 18:54
Женская сборная России по хоккею в четвертьфинале ОИ сыграет со Швейцарией 18:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
08.02.2022 21:37
Рубрика: В мире

Археологическая экспедиция МГУ продолжила раскопки загадочного города в Судане

Текст: Константин Волков
С 10 февраля начинается новый сезон Нубийской археолого-антропологической экспедиции НИИ и Музея антропологии МГУ, которая исследует археологический памятник Дерахейб на севере Судана в провинции Красное море. Это уже четвертый сезон экспедиции.
Фото: Кирилл Самурский Фото: Кирилл Самурский
Фото: Кирилл Самурский

Памятник Дерахейб в безводной Нубийской пустыне включает остатки двух крепостей, городища, два некрополя, а также - руины поселений золотодобытчиков и места добычи золота в средние века. Из письменных источников известно, что через Дерахейб в IX-XII веках н.э. проходили караванные маршруты, доставлявшие в Верхний Египет (Асуан) товары из Китая, Индии, арабских и африканских стран, то есть это было одно из ответвлений Шелкового пути. Кроме того, через Дерахейб шли в Мекку и Медину на хадж паломники из Египта, стран Северной Африки и мусульманской Испании. А также город был центром золотодобычи. Эти данные подтверждают и результаты археологических работ, которые ведут российские исследователи.

Фото: Кирилл Самурский

Существует предположение, что в античные времена тут был город Береника Панхрисос (Всезлатая), упомянутый у Плиния Старшего в 4-м томе его "Естествознания". Вероятно также, что еще во времена Нового царства - эпохи максимального могущества Египта в XV веке до н.э. - здесь уже добывали золото. А результаты раскопок российских археологов, возможно, докажут в скором времени, что золотодобыча в этом регионе началась даже намного раньше.

Как рассказал "РГ" начальник экспедиции Алексей Крол, ранее российские археологи обнаружили семь погребений, из них шесть - исламского периода (IX-XII века н.э.).

А еще одно погребение в скором времени может стать сенсацией. По предварительным данным, оно датируется 4-м тысячелетием до н.э. В настоящее время ожидаются результаты радио-углеродного датирования, которые, возможно, подтвердят предварительные выводы. Ранее лишь предполагали, что в районе Дерахейба добывали золото в столь отдаленные времена. Если предположение российских исследователей подтвердится, это станет важным открытием.

Фото: Кирилл Самурский

В состав экcпедиции, помимо ее начальника, старшего научного сотрудника НИИ и Музея антропологии МГУ, сотрудника Центра палеоэтнологических исследований Алексея Крола, входят директор историко-архитектурного заповедника "Неаполь скифский" Юрий Зайцев, известный фотограф Кирилл Самурский, два антрополога, архитектор и режиссер, снимающий фильм о работе Нубийской экспедиции.

Ожидается, что работа на раскопках продлится до первой недели марта.

В мире Африка Эфиопия Наука и образование МГУ им. Ломоносова

Главное сегодня

Захарова предупредила о зеркальном ответе на действия Германии в отношении российских СМИ
В Минздраве пояснили, какой тест на антитела нужен для ковид-сертификата
Путин: Формирование защиты от новых инфекций - самая актуальная научная задача
Дистанционный порядок оформления больничных будет действовать до 15 марта
Косачев оценил итоги переговоров Путина и Макрона
Почему американцы будут до последнего бороться против "Северного потока-2"
Что сказал президент Беларуси в своем Послании о союзе с Россией