Археологическая экспедиция МГУ продолжила раскопки загадочного города в Судане

С 10 февраля начинается новый сезон Нубийской археолого-антропологической экспедиции НИИ и Музея антропологии МГУ, которая исследует археологический памятник Дерахейб на севере Судана в провинции Красное море. Это уже четвертый сезон экспедиции.

Памятник Дерахейб в безводной Нубийской пустыне включает остатки двух крепостей, городища, два некрополя, а также - руины поселений золотодобытчиков и места добычи золота в средние века. Из письменных источников известно, что через Дерахейб в IX-XII веках н.э. проходили караванные маршруты, доставлявшие в Верхний Египет (Асуан) товары из Китая, Индии, арабских и африканских стран, то есть это было одно из ответвлений Шелкового пути. Кроме того, через Дерахейб шли в Мекку и Медину на хадж паломники из Египта, стран Северной Африки и мусульманской Испании. А также город был центром золотодобычи. Эти данные подтверждают и результаты археологических работ, которые ведут российские исследователи.

Фото: Кирилл Самурский

Существует предположение, что в античные времена тут был город Береника Панхрисос (Всезлатая), упомянутый у Плиния Старшего в 4-м томе его "Естествознания". Вероятно также, что еще во времена Нового царства - эпохи максимального могущества Египта в XV веке до н.э. - здесь уже добывали золото. А результаты раскопок российских археологов, возможно, докажут в скором времени, что золотодобыча в этом регионе началась даже намного раньше.

Как рассказал "РГ" начальник экспедиции Алексей Крол, ранее российские археологи обнаружили семь погребений, из них шесть - исламского периода (IX-XII века н.э.).

А еще одно погребение в скором времени может стать сенсацией. По предварительным данным, оно датируется 4-м тысячелетием до н.э. В настоящее время ожидаются результаты радио-углеродного датирования, которые, возможно, подтвердят предварительные выводы. Ранее лишь предполагали, что в районе Дерахейба добывали золото в столь отдаленные времена. Если предположение российских исследователей подтвердится, это станет важным открытием.

Фото: Кирилл Самурский

В состав экcпедиции, помимо ее начальника, старшего научного сотрудника НИИ и Музея антропологии МГУ, сотрудника Центра палеоэтнологических исследований Алексея Крола, входят директор историко-архитектурного заповедника "Неаполь скифский" Юрий Зайцев, известный фотограф Кирилл Самурский, два антрополога, архитектор и режиссер, снимающий фильм о работе Нубийской экспедиции.

Ожидается, что работа на раскопках продлится до первой недели марта.