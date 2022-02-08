Авиакомпании хотят обязать размещать детей в самолетах рядом с родителями

Авиакомпании могут обязать рассаживать детей до 12 лет и их родителей рядом в самолете. Законодательно закрепить норму предлагает глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Разработанный проект приказа он направил в минтранс. По документу перевозчик обязан усадить в самолете рядом родителя и ребенка, если пассажир попросит об этом до начала регистрации на рейс, указывает ТАСС со ссылкой на письмо сенатора.

В минтрансе "РГ" пояснили, что общими правилами воздушных перевозок (ФАП-82) уже предусмотрена обязанность перевозчиков принимать все возможные меры по совместному размещению на борту воздушного судна детей до 12 лет и следующего с ним совершеннолетнего пассажира.

"Минтранс, поддерживая социальную значимость данного вопроса, считает необходимым соблюдение баланса прав перевозчиков и всех пассажиров, находящихся на борту", - отметили в министерстве. В частности, нужно учесть позицию перевозчиков, которые указывают на возможные риски безопасности полетов, отмечают в минтрансе. Дети не могут размещаться у аварийных выходов.

К тому же требование по совместному размещению родителей с детьми может быть невыполнимо при их поздней явке на регистрацию. В этом случае будут ущемлены права пассажиров, прошедших на регистрацию раньше, подчеркивают в министерстве. Технически выполнить требование о совместной рассадке детей с родителями можно, если их билеты куплены одним бронированием, говорит председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Система способна заблокировать место около ребенка.

Но в большинстве случаев проблема сводится к тому, должно ли быть совместное размещение платным. Сейчас пассажиры могут сами выбрать при регистрации онлайн место рядом с ребенком, но это стоит денег. Прежде всего речь о лоукостерах и приравненных к ним авиакомпаниях, где выбор любого места платный. Логично, что выбор мест для ребенка должен быть бесплатным", - отметил Зотов. Большинство компаний идут навстречу пассажирам и стараются рассаживать детей и родителей рядом.

Выбор совместной рассадки родителей с детьми в салоне самолета должен быть доступен на этапе покупки авиабилета

Но однозначная норма будет невыполнима по нескольким причинам. Так, если семья не имеет возможности зарегистрироваться на рейс онлайн, а при регистрации в аэропорту выяснится, что все соседние места уже заняты, придется пересаживать какого-то пассажира, что нарушит его права. К тому же может лететь многодетная семья на небольшом воздушном судне, где кресла компонуются по два. В этом случае всех рядом также посадить невозможно. Такие случаи нужно учесть в документе, указывает эксперт.