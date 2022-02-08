Близкий друг и агент Чедвика Боузмана покончил с собой

В возрасте 47 лет ушел из жизни Крис Хьювейн, близкий друг и агент актер Чедвика "Черной пантеры" Боузмана. Настолько близкий, что сделал себе татуировку с портретом клиента.

Как передает Deadline, "один из самых симпатичных в Голливуде людей, любимец друзей и коллег" покончил с собой.

Хьювейн родился в 1974 году в Нью-Йорке. Работал редактором в мужском "глянце" GQ, в 2010-м присоединился в компании Management 360, где через пять лет стал партнером.

Топ-менеджер руководил отделом по связям с общественностью. Его клиентам, помимо "Пантеры", были Марго Робби, Джулиана Мур, Зои Дойч, Маргарет Куэлли, множество других заметных артистов.

Чедвик Боузман скончался в августе 2020 года в возрасте 43 лет от рака толстой кишки.