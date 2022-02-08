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Рубрика: В мире

Боррель: Мы должны учитывать озабоченности России по вопросам безопасности

Россия не стремится захватить Украину, а лишь "оказывает на нее давление ради пересмотра архитектуры безопасности в Европе". Так оценил нынешнюю ситуацию верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он выразил убежденность, что Европе стоит прислушаться к мнению Москвы.

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"Мы не считаем, что Россия хочет захватить Украину. Мы считаем, что Россия стремится оказывать давление на Украину, чтобы сесть за стол переговоров о системе безопасности в Европе, которая сейчас поставлена под сомнение", - цитирует ТАСС слова Борреля на пресс-конференции в США.

Он отметил, что у России есть озабоченности по вопросам безопасности, включая расширение НАТО.

"Мы должны учитывать их озабоченности по безопасности и говорить о них", - заключил он.

В мире США

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