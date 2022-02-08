Бундесбанк фиксирует рекордный приток капиталов в Россию

Бундесбанк фиксировал в последние годы за исключением "пандемийного" 2020 года рекордный приток чистых прямых инвестиций из Германии в Россию. Так, в 2018 году немецкий бизнес вложил в российскую экономику 3,4 млрд евро, в 2019 году - почти 2 млрд евро, а за три первых квартала 2021 года - свыше 1,3 млрд евро.

"Россия по-прежнему остается крупным, а с учетом уровня потребления со стороны населения также и прибыльным рынком для наших компаний, хотя развитие и тормозится вялой конъюнктурой последних лет, пандемией и вызванными ею перебоями в цепочках поставок",- комментирует председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп.

По его словам, немецкие фирмы устойчивы к кризисам и их обычно не пугают временные трудности. В экономической ситуации наблюдались как взлеты, так и падения. А периоды бурного развития сменялись падениями, такими как дефолт 1998 года, мировой финансовый кризис 2008 и продолжающийся с 2014 года украинский кризис.

Количество немецких компаний в России за 2021 год сократилось на 8 процентов, сообщили в ВТП со ссылкой на ФНС РФ. В настоящий момент зарегистрировано 3651 предприятие с немецким капиталом. "Количество немецких компаний сокращается, но качество их работы остается на высоком уровне", - отметил Шепп.

Крупные корпорации, а также предприятия малого и среднего бизнеса продолжают осуществлять в России стратегические инвестиции на долгосрочную перспективу. В ВТП рассчитывают на сохранение инвестиционного климата в России.