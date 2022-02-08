Чем нас удивили виртуальные странички знаменитостей

Социальные сети - хороший инструмент для работы. А также - площадка для общения. Кто это понял, оказался "в дамках". Особенно в наше время, когда в соцсетях нанимают на работу и с нее увольняют, выходят замуж и разводятся, собирают и тратят деньги, публикуют новости ранее, чем в иных СМИ, и так далее.

Многие публичные люди - от политиков до звезд шоу-бизнеса - используют возможности соцсетей в своих интересах. Самым медийным и востребованным из таких людей присвоены синие значки. Ведут сами или нет они свои странички? У каждого свой подход. В этом тексте обозреватель "РГ" представит четыре примера - два из соцсети Instagram и два из Facebook. Их владельцы ведут свои аккаунты достойно, на хорошем уровне и так, что на них можно равняться остальным.

Киноведение Роднянского

Instagram продюсера, президента "Кинотавра", члена Американской киноакадемии Александра Роднянского давно ждет своего часа, чтобы быть изданным в виде отдельной книги. На сегодняшний день у Роднянского 1072 публикации и 134 подписчика. Пишет он, как правило, несколько раз в неделю - о том, что его интересует. Это может быть и спорт, и рассказ о культурных событиях - например, один из недавних постов о том, что Тамара Эйдельман выпустила новую лекцию - о Петре I. Каждый пост всегда грамотно и без перегибов проиллюстрирован. По информации "РГ", ведет свой Instagram Александр Ефимович самостоятельно. При этом, конечно же, главная тема, на которую он высказывается, - кино. Он мог бы дать фору любому киноведу - такой вкус и опыт, однако, к чести Роднянского, он часто приводит мнения критиков-профессионалов и всегда ссылается на них. Говоря про кино, Роднянский не концентрируется только на своих проектах - хотя их у него немало, и они такие, что у каждого могла быть отдельная страничка. Также автор не занимается самолюбованием, что для соцсетей - большая редкость. Вот, например, недавний пост Роднянского - рассказ о том, что на международном кинофестивале в Анже (Франция) приз за лучшую женскую роль получила Милана Агузарова - актриса, которая снялась в главной роли в фильме Киры Коваленко "Разжимая кулаки". Это та самая картина, которая выдвинута от России в этом году на "Оскар", и Александр Роднянский - ее продюсер. В посте он рассказывает историю - в данном случае этой конкретной актрисы. При этом ссылается на то, что использует "несколько фрагментов из отличной статьи Вадима Смыслова в журнале Vogue и фотографии Ольги Изаксон".

Вот отрывок из поста. В "Разжимая кулаки" есть постельная сцена, экзотичная для кавказской ментальности. И когда актриса прочитала сценарий, режиссер фильма Кира Коваленко спросила: "Ну что, тебе понравилось?" К ее радости, Милана ответила: "Да". Но ответа Агузаровой Коваленко было мало. Она сказала Милане, что хочет согласия родителей. Родители Миланы Агузаровой живут в небольшом селе Дур-Дур в Северной Осетии; мать работает бухгалтером, а отец - дальнобойщик… Отец выслушал, но ничего не сказал и ушел к себе. И Милана подумала: "Теперь точно все". Но наутро папа вез ее в город, все молчали, и он неожиданно сказал: "Ты уже не ребенок и вольна делать то, что тебе хочется. Если хочешь сниматься в этом фильме и думаешь, что это правильное решение, - валяй..."

Еще один пост Роднянского, который хочется привести в пример, - о фильме "CODA: ребенок глухих родителей". Его премьера состоялась на главном фестивале американского независимого кино Sundance в прошлом году - о картине тогда писала "РГ". Роднянский говорит о том, что фильм получил на фестивале все возможные награды, включая главный приз жюри и приз зрительских симпатий. Пост имеет большое значение, потому что в России этот фильм смотрят не так много людей, как хотелось бы, хотя он и есть на стриминговом сервисе Apple TV+. И возможно, рассказ знаменитого продюсера приведет к тому, что люди посмотрят действительно хорошее кино. А то выбрать достойный фильм в наши времена, когда их выходит так много, - та еще задача.

"Главная героиня фильма - старшеклассница Руби. Ее отец, мать и старший брат - глухие, зарабатывающие рыбной ловлей в маленьком городке в Массачусетсе. Руби - единственная в семье, кто может коммуницировать с окружающим миром, и именно на нее ложатся все социальные контакты семьи. Но у девушки есть и своя собственная мечта - стать певицей...", - так пишет Роднянский о фильме.

Смыслы Кончаловского

У страницы режиссера, продюсера и сценариста в Facebook 645 тысяч подписчиков. Кончаловский - глобальный мыслитель и философ. О чем бы он ни написал - это будет необычный авторский взгляд. Ему также помогают вести аккаунт, но каждый пост - его заслуга, потому что никакой помощник, что называется, мысли не прочтет и авторское высказывание себе не позволит.

Фото: instagram.com/andrei_konchalovsky/

Вот несколько примеров "из последнего" со странички Кончаловского. В одном из них он рассуждает об искусстве применительно к творчеству Акиры Куросавы: "Истинное произведение искусства вовсе не обязано быть шарадой. Зритель не должен ломать голову, что же такое имел в виду режиссер. Если режиссер хотел что-то сказать, а зритель этого не понял, автору очень удобно занять позицию непризнанного гения. Мол, зрители до меня не доросли. Вот дорастут, тогда поймут. Я всегда считал, что рассказываемое режиссером должно быть доступно, хотя вовсе не вульгаризировано или разжевано. Смысл вещи не должен лежать на поверхности, но все-таки глубина ее должна просвечивать. Чтобы понять, глубока ли вода, надо все-таки чувствовать дно. А если сплошная темень, остается лишь гадать - то ли глубоко, то ли мелко, то ли сто метров, то ли по колено. У великих - у Шекспира, у Куросавы - дно всегда чувствуется, нужно лишь напрячь зрение".

У этого поста Андрея Сергеевича 400 комментариев, и поделился им 881 человек. Почти в два раза больше поделились небольшим постом Кончаловского, написанным ко дню рождения писателя Валентина Катаева. Кончаловский просто написал о том, какое влияние на него оказали произведения Катаева. В частности, "Святой колодец" и "Алмазный мой венец". 18 тысяч лайков поставили читатели под этим постом.

Новости Слащевой

Особой популярностью на страничке Слащевой пользуются - плюшевые игрушки - герои знаменитых советских мультфильмов. Фото: instagram.com/yuliana_slascheva

Председатель правления киностудии "Союзмультфильм" и генеральный директор киностудии Горького Юлиана Слащева ведет свои странички в Facebook и Instagram так, что видно: этот вопрос она проработала серьезно. Кстати, возможно, она равнялась на социальные сети министра культуры Ольги Любимовой. Министр, по информации "РГ", свои соцсети ведет сама и придает этому большое значение. Материалы ей готовят, но слово - ее и выбор - за ней. У Слащевой ситуация, похожая на эту. В Instagram Слащева публично гордится достижениями обеих студий. Можно увидеть и информацию о новых мультфильмах и проектах киностудии Горького. И иногда Юлиана выкладывает свои снимки с мероприятий или личные - с пробежки или со своими детьми, которые, само собой, очень любят мультфильмы.

"У нас на Киностудии им. Горького отличные пятничные новости! В Москве начались съемки новогодней семейной комедии Киностудии Горького "Дядя из Чикаго"! Главную роль в картине исполняет актриса Алина Алексеева, в фильме также снимаются Павел Прилучный, Оскар Кучера и Гарик Сукачев...", - так начинается один из постов Юлианы. Другой посвящен новым современным сериям классического советского мультфильма "Ну, погоди!". Еще один - новому фильму киностудии Горького "Ткань времени", для которого знаменитый историк моды Александр Васильев специально рассказал об экспонатах выставки "Время и вещи. Исторический костюм в кино".

И конечно, как не выложить снимки с сыном - как научиться снимать селфи-палкой. Тем более что на заднем плане - плюшевые игрушки - герои знаменитого мультфильма "38 попугаев".

Юмор Горбачевой

Instagram известной актрисы Ирины Горбачевой знаменит своими юмористическими видео - каждое из которых, как маленький фильм. Фото: instagram.com/irina_gorbacheva/

В Instagram у актрисы Ирины Горбачевой 2613 публикаций и около двух миллионов подписчиков. Возможно, для этой соцсети в России и не самая высокая цифра. Для сравнения: у телеведущей Ксении Собчак - 9 млн подписчиков, а у ее коллеги Насти Ивлеевой - 8 млн. Но важно не только количество подписчиков (тем более что его можно накрутить с помощью ботов), но качество также. А главное - имидж известной персоны. Вот с ним-то как раз у Ирины Горбачевой все в порядке. К тому же тем способом, которым Ирина ведет свою страничку, она ясно отвечает на вопрос, нужны ли актрисе соцсети. И если да, то для чего. "Фишка" Горбачевой - короткие юмористические видео, в которых она не боится предстать смешной и не всегда красивой. Зато подписчики чувствуют в ней своего человека. К тому же благодарят ее за открытость и откровенность. А вот, например, пост Ирины, который появился после того, как она получила премию "Золотой орел" в номинации "Лучшая роль второго плана" за роль в фильме режиссера Алексея Нужного "Огонь" (орфография и пунктуация автора сохранены):

"...Конечно хотела, но настраивала себя: "Ир)) ну уже все случилось! Спокойно)) дадут не тебе, но у нас и так все есть))"

И вот)) И радуешься как девчонка, которая делала вид что не ждет предложения руки и сердца, мне это не надо, нам и так хорошо)) а он взял и сделал)) вот так и я вчера))

Спасибо академикам золотого орла за номинацию!! Спасибо Леша тебе @nuzhny за эту роль, которой я боялась… Слов почти нет, но нужно бояться, тужиться, кричать, задыхаться, плакать, кашлять и рожать в горящем автобусе Спасибо тебе за то, что ты сделал для нас всех!! Леха - ты ОГОНЬ!!? спасибо моим партнерам @viktor_dobronravov Витя и Женя @actress.evgenia.dmitrieva Это и ваша награда!!! Спасибо моим родителям!! Я вас обожаю!!

Спасибо @juliatopolnitskaya Юлька за твою поддержку и вообще!! Ты супердруг!!?

А еще спасибо за мой наряд @miumiu и конечно @mercury_russia а также моей команде!!)) стилисты @aleksandra.georgie и @anastasiabocharova

Мэйк @nora_ivanova Волосы @eugeny_zubov Ура))".

Обратите внимание - в посте актриса благодарит и команду фильма, и режиссера, а также стилистов, визажистов и дизайнеров, которые помогли ей хорошо выглядеть на премии. И это считается в соцсетях хорошим тоном - воздавать должное своим помощникам.