Читатели Spiegel: США считают Европу своей личной колонией

Читатели немецкого журнал Der Spiegel негативно отреагировали на высказывания президента США Джо Байдена о газопроводе "Северный поток-2", передает РИА Новости. Американский президент заявил, что в случае гипотетической эскалации со стороны России вокруг Украины газопровода "не будет, мы положим ему конец".

"Американский президент решает, может ли трубопровод между Германией и Россией быть введен в эксплуатацию или нет. Судя по всему, США считают часть Европы своей личной колонией, - отмечают читатели. - Значит, США снова определяют наше энергоснабжение? Возможно, следует включить фразу "необходимо получить согласие США" во все процедуры согласования".

"А американцы тоже откажутся от России как второго по величине поставщика нефти? США увеличивают импорт нефти из России, но продолжают бороться с "Северным потоком-2", - задаются вопросом немецкие пользователи. - Как насчет того, чтобы Шольц пригрозил России, что экспорт нефти в США из России также будет подвергнут санкциям? Но это табу для США, как было видно на пресс-конференции. Согласно лозунгу, Америка прежде всего!".