Что будет с рублем после повышения ключевой ставки

Павел Макаров, персональный брокер "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты":

- На прошлой неделе рубль укреплялся благодаря смягчению геополитических рисков, 3%-ному росту цен на нефть и эффекту от решения регулятора заморозить покупку валюты в рамках бюджетного правила с 24 января. Все эти факторы в совокупности позволили российской валюте укрепиться за неделю на 4%.

Рубль пока не может сам задавать свой курс, поскольку его динамика в основном отражает геополитические риски, которые Банк России пытается сгладить. На прошлой неделе риск для российской валюты увеличился, так как Минфин объявил, что планирует приобрести 634 млрд рублей, или около 8,2 млрд долларов, в период с 7 февраля по 4 марта - этот объем может оказаться рекордным с момента внедрения бюджетного правила. Таким образом, давление на относительно слабую российскую валюту может усилиться.

Тем не менее окончательное решение будет принимать регулятор, который, учитывая текущую рыночную волатильность и заседание по ключевой ставке на этой неделе, вряд ли вернется на рынок в ближайшее время.

В рамках относительно оптимистичного сценария (некоторое улучшение геополитической ситуации и приостановка покупок валюты ЦБ) краткосрочно рубль может укрепиться ближе к отметке 75 за доллар. Однако в случае реализации негативного сценария рубль, вероятно, останется под давлением. В этом случае даже при цене на нефть в 100 долларов за баррель валютный курс может находиться на уровне 77-78 за доллар.

Несмотря на относительную слабость рубля в январе, мы по-прежнему не видим быстрого роста цен. Согласно еженедельным данным Росстата по инфляции, потребительские цены за неделю, завершившуюся 28 января, выросли на 0,2% в сравнении с ростом на 0,19% неделей ранее. Таким образом, совокупный ИПЦ составляет около 8,9% в годовом выражении.

Полагаем, что с учетом приближения годовой инфляции к 9% в 2022 году ключевая ставка будет повышена на 50-75 базисных пунктов. Часть экспертов не исключает и больший шаг - на 100 базисных пунктов, однако на мой взгляд, регулятор в этот раз предпочтет умеренное повышение, особенно с учетом некоторой стабилизации на финансовом рынке и снижения инфляционных ожиданий - согласно последнему опросу, они упали с 14,8% в декабре до 13,7% в январе.