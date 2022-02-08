Для пресечения правонарушений мигрантов станут активней привлекать диаспоры

В Совете безопасности России разработали новые дополнительные меры, направленные на противодействие незаконной миграции и профилактику правонарушений, совершаемых мигрантами. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин.

"В частности, предлагается усилить госконтроль-надзор за исполнением требований федерального законодательства в сфере миграции, в том числе по вопросам профилактики противоправных деяний среди иностранных граждан на территории России, устранения причин и условий их совершения", - рассказал Аношин.

Мероприятия по предупреждению и пресечению правонарушений, совершаемых мигрантами и в отношении них, отметил представитель Совбеза, были рассмотрены во вторник на заседании Межведомственной комиссии СБ РФ по общественной безопасности.

Эксперты предложили способы повышения эффективности борьбы с коррупцией при предоставлении госуслуг в сфере миграции. Так, были разработаны конкретные мероприятия по выявлению, пресечению и предупреждению попыток вовлечения иностранных граждан в криминальную среду, экстремистскую, террористическую и коррупционную деятельность.

"Отмечена необходимость повышения эффективности мер, принимаемых в рамках трансграничного сотрудничества с компетентными органами зарубежных государств в сфере противодействия нелегальной миграции", - отметил пресс-секретарь Совбеза.

Эксперты Совета безопасности также предложили активней использовать потенциал национальных диаспор. "Обращено внимание на важность использования потенциала представителей национальных диаспор и землячеств в целях соблюдения прибывшими в нашу страну мигрантами российского законодательства. Намечены и другие дополнительные меры правового и организационного характера", - указали в Совбезе.