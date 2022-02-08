Ефимов: Оборот онлайн-платежей в Москве в 2021 году вырос в полтора раза

Оборот онлайн-платежей в столице с января по ноябрь 2021 года увеличился в полтора раза. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

За 11 месяцев прошлого года онлайн-платежи москвичей достигли 6,8 триллиона рублей. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. К росту онлайн-покупок привели противопандемийные ограничения и всеобщая цифровизация. Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что доля онлайн-платежей в общей структуре оборота достигла 51%:

"Некоторые сегменты сферы услуг почти полностью перешли на работу в интернете. Например, в страховании доля онлайн-платежей в обороте за 11 месяцев прошлого года составила 87% - 478,2 млрд руб., у турагентств - 82%, или 424,5 млрд руб. Горожане все чаще покупают билеты в театры, музеи и на концерты в интернете, благодаря чему в сфере культуры и развлечений доля онлайн-платежей достигла 69% - 15,4 млрд руб.".

Вырос у москвичей интерес и к онлайн-курсам и образовательным платформам. За 11 месяцев 2021 года горожане потратили на них 51,3 миллиарда рублей. Глава столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов подчеркнул, что рост онлайн-платежей помог увеличить спрос на услуги интернет-эквайринга, с помощью которого платежи проводятся без использования POS-терминала:

"По итогам 11 месяцев 2021 года каждый пятый налогоплательщик в Москве имел техническую возможность вести расчеты через интернет, за год таких налогоплательщиков стало на 37% больше".

В розничной торговле доля платежей через интернет составила 34% (1,6 трлн руб.), в оптовой торговле - 49% (251,7 млрд руб.). Оплату офлайн часто предпочитают клиенты гостиниц и хостелов. Доля онлайн-платежей в их обороте не превышает 14% (11 млрд руб.). Такая же ситуация сложилась в почтовой и курьерской деятельности. Через интернет оплачивают только около 9% стоимости услуг (8,8 млрд руб.).

На низком уровне по онлайн-платежам и здравоохранение - 10,5% (27,7 млрд руб.), ветеринарная практика - 7,2% (681 млн руб.). С помощью интернета москвичи платят в основном только за консультации при первичной записи.

Аналитический центр Москвы отметил, что во время пандемии коронавируса столичные жители стали чаще подавать через интернет заявления на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости. За три квартала прошлого года было принято 473,2 тысячи объектов.