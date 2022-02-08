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Рубрика: Экономика

Эксперт назвала главное преимущество самозанятых пенсионеров

Текст: Елена Манукиян
Пенсионеры, зарегистрированные в качестве самозанятых, не считаются трудоустроенными, а потому пенсию получают с учетом всех индексаций. Кроме того, за ними сохраняется право на все компенсации и льготы. Об этом "Российской газете" рассказала доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

"Статус самозанятого не влияет на пенсионные накопления, но увеличить доход пенсионера вполне способен", - сказала она.

Налоговые отчисления для самозанятых, напомнила эксперт, составляют 4%, если услуги предоставляются физическим лицам, и 6% - если она оказывается юридическому лицу.

Чаще всего самозанятые пенсионеры работают через платформы, наиболее популярные среди них такие агрегаторы, как profi.ru, avito.ru, yandex.taxi. Средний приработок к пенсии обычно составляет 20-25 тысяч, что в некоторых случаях превышает заработок по основному месту работы до выхода на пенсию.

Наиболее популярна среди людей старшего возраста подработка в качестве водителя, репетитора, няни-сиделки. Медианный возраст работника в этих сферах близок к предпенсионному. Например, средний возраст таксиста в столичном регионе 39 лет, а каждый восьмой из них - старше 50 лет. Для сравнения, средний возраст таксиста в Японии 60 лет, во Франции - 42 года.

Возраст няни в в сфере услуг - скорее преимущество, а не недостаток: так, оплата услуг няни зрелого возраста обойдется заказчику на 25-30% дороже, отмечает Лебединская. Обычно такие работницы еще присматривают и за хозяйством работодателя. Средний возраст сиделок в сфере услуг больше 40 лет.

Фото: iStock
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В самозанятые нередко уходят и предпенсионеры, отмечают в Центре проектной деятельности и коммуникационных технологий при Российском Государственном гуманитарном университете (РГГУ). Эксперты связывают это с тем, что около трети россиян предпенсионного (31%) и пенсионного возраста (27%) ищут работу по найму более полугода. Трети россиянам-предпенсионерам (32%) было отказано в трудоустройстве ввиду возраста, этот процент еще выше среди людей старших возрастных групп (43%). Платформенная же занятость оказывается для них более доступной.

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