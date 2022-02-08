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08.02.2022 12:38
Рубрика: Экономика

Эксперты выяснили, сколько контейнерных перевозок в мире застряли в пробках

Текст: Александр Саможнев

Заторы на международных маршрутах по-прежнему препятствуют поставкам товаров и сырья. "Около 11% всех товаров, отправленных по всему миру, в настоящее время застряли в пробках", - говорится в исследовании Кильского института мировой экономики (IfW).

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По оценкам экспертов, в Красном море, главном торговом маршруте между Европой и Азией, в настоящее время на пути примерно на 11% меньше товаров, чем обычно. Тем не менее, мировая торговля энергично растет и, по оценкам экономистов IfW, теперь даже выше уровня, предшествовавшего кризису коронавируса. Экономист IfW Винсент Стамер интерпретирует сохраняющуюся нехватку поставок как "выражение чрезвычайно быстро растущего спроса, который отстает от предложения".

Немецкие специалисты видят опасность усиления нынешней волны "омикрона" для Китая, который является второй по величине экономикой в мире после США. "Есть опасения, что задержки в контейнерных перевозках КНР также повлияют на торговлю в Европе", - полагает Стамер.

При этом отмечалось, что китайские власти ужесточают меры по борьбе с проявлениями COVID-19. За последние несколько недель ведены запреты в нескольких миллионных городах. В результате, среди прочего, произошли остановки производства на заводах, логистические задержки и спад внутреннего потребления. В этой связи китайский Новый год является своего рода испытательным сроком, чтобы взять обстановку с пандемией под контроль и обеспечить экономические перспективы.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/ТАСС
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Ситуация с контейнерными перевозками в Европе неуклонно ухудшается с начала октября без признаков какого-либо улучшения или даже выравнивания, отмечает портал seatrade-maritime.com. "В этой связи ожидается дальнейшее повышение ставок фрахта в торговле, поскольку перегруженность, вероятно, окажет негативное влияние на надежность и, следовательно, в свою очередь, на доступные мощности", - комментирует генеральный директор компании Sea-Intel Алан Мерфи.

Экономика ВЭД

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