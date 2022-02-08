Врач Роспотребнадзора Руженцова: Тяжело "омикрон" переносят менее 1 процента детей

В Роспотребнадзоре рассказали, как часто несовершеннолетние попадают в больницу с "омикроном". Тяжелые формы COVID-19 встречаются очень редко - менее одного процента заболевших. Госпитализирует около 3 процентов от общего числа инфицированных.

"Дети переносят коронавирусную инфекцию, вызванную штаммом "омикрон", чаще всего в легкой форме", - говорит заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Она напомнила, какие симптомы бывают у детей, заразившихся штаммом "омикрон": насморк, першение в горле, кашель, повышение температуры тела, выраженная слабость, головная боль, отсутствие аппетита.

"У некоторых пациентов отмечают осиплость голоса, диарею, сыпь", - приводит слова эксперта РИА Новости.

Дети, как и взрослые, часто переносят инфекцию бессимптомно. Таких случаев от 17 до 40 процентов, цифра зависит от региона страны.