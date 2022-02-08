Финансист Джиоев назвал условия для доллара по 60 рублей

Доллар может вновь стоить 60 рублей, но для этого должен сложиться воедино ряд факторов. Об этом рассказал аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев, слова которого приводит "Прайм".

Одной из главных причин падения рубля эксперт считает геополитическую ситуацию, сложившуюся вокруг Украины. Как пояснил Джиоев, негативная новостная повестка приводит к давлению на российскую валюту, уходу иностранных инвесторов из отечественной экономики и выводу из нее долларов.

"Дополнительно давление шло и со стороны Центрального банка, который в рамках бюджетного правила покупал доллары для пополнения ФНБ", - пояснил аналитик.

Также на курс доллара влияет политика ФРС США - от американского регулятора ждут повышения ключевой ставки, что уже привело к росту доходности американских гособлигаций.

Еще одним фактором, по словам Джиоева, является стоимость нефти, которая должна быть выше 100 долларов за баррель.

Аналитик уверен, что при положительном для российской валюты сложении этих факторов доллар может стоить и меньше 60 рублей.