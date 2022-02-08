ФНС выступила за отмену акцизных марок на табак

Акцизные марки на табачную продукцию могут быть отменены после полноценного внедрения системы цифровой маркировки. Об этом сообщил начальник отдела лицензирования и контроля в сфере госрегулируемых видов деятельности контрольного управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Максим Краснов.

Акциз будет администрироваться с помощью системы цифровой маркировки. "Как только у нас заработает до конца вся система маркировки, все виды табачной продукции будут в маркировке, тогда можно говорить, что акцизные марки можно отменять, на наш взгляд... Как мы неоднократно говорили, мы в перспективе за отмену акцизных марок. Двойная маркировка бессмысленна", - заявил Краснов на заседании экспертного совета Госдумы по табаку, слова которого приводит РИА Новости.

Сейчас в России маркируется основная табачная продукция: в том числе сигареты, сигары, сигариллы, курительный, жевательный и нюхательный табаки, табаки для трубки и кальяна. Кроме того, идет эксперимент по маркировке табачных стиков, а с 15 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года пройдет эксперимент по маркировке никотиносодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина.