Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
1 февраля 2022 г. 10:00
Текст: Екатерина Соловьева
Родина - № 2(222)

Эпоха Филаретыча

Чудом сохранившиеся фотопленки школьного учителя открыли полузабытый мир советской деревни
В экспедициях по российской глубинке никогда не знаешь, чем одарит тебя очередная грустная встреча...
Александр Филаретович Дудин...
Александр Филаретович Дудин...

Пустые холмы

Совега - некогда живой куст деревень (их было больше дюжины!) в самом дальнем северо-западном углу Костромской области. На холмах Совеги еще до начала шестидесятых годов стояло несколько десятков мельниц, сюда летали вертолеты и самолеты малой авиации, работали леспромхоз, колхозные школа, интернат, детсады, столовые.

Ветер хлопает ставнями пустых домов. По заросшей дороге летает газетный обрывок из 1974 года. В редком окне горит свет - охотник обустроил временное жилище или одинокая бабуся доживает свой век с котом.

Музей Совеги в Прокошеве - пожалуй, самый трогательный и теплый из всех деревенских музеев, что я видела. Здесь бережно собраны нехитрые свидетельства жизни: потрепанные ученические тетрадки с сочинениями о родном крае, акт позапрошлого века о разделе земли, рукописный словарь диалектных словечек, где "хруна" и "песьяк" - болезни.

И, конечно же, фотографии.

Чудом сохранились десятки. Ушли в небытие - сотни.

17 пленок с чердака

Бывшая глава деревенского поселения Римма Чистякова указала мне на заброшенный дом с провалившейся крышей. Здесь жил учитель физики и рисования Александр Филаретович Дудин. Много лет он снимал жизнь совеган.

- Посмотри, там на повети, если залезешь, может, что-то и найдешь. Фотографировал-то Филаретыч много.

Я залезла. Тысячу раз виденная картина брошенного деревенского дома. Снятые полы, пустые дверные проемы. Изношенные сапоги, костыль, бутылки, лекарства. И вдруг - чехол от "Зоркого". Рядом - реле и мутная пленка. Потянула. Из вороха соломы показалась еще одна. Я заволновалась, сняла куртку, успокоила дыхание. Развернула.

Слипшаяся эмульсия. Лица. Старики, пионеры в галстуках, какой-то субботник или сход. Кепки, треухи, шляпы. Шестидесятые годы. Семидесятые...

Переворошила всю поветь. Нашла 17 пленок (три не сохранились совсем), пакетики с реактивами, коробки от пленок, письма.

Вылезла на свет. Мимо идет женщина:

- Что это вы там делаете?

- Знаете, кажется, я только что спасла кусочек истории Совеги.

Письмо дочери

Спустя два месяца совегане толпились у компьютера, наперебой узнавая соседей-современников из своей прошлой жизни. Отправлен был архив Филаретыча и его дочери, которая живет в Петербурге. Людмила с радостью откликнулась на наше письмо:

"Мой папа Дудин Александр Филаретович родился 20 августа 1920 года в деревне Васильево. После окончания неполной средней школы в 1937 году поступил в Солигаличское педучилище и в 1940 г. закончил его. В этом же году был призван в армию. Был участником Великой Отечественной войны, прошел ее с первого до последнего дня. Был тяжело контужен, по рассказам папы его через 3 дня после боя откопал друг. Восстановился, опять воевал , расписался на рейхстаге. Награжден медалями "За отвагу", "За оборону Сталинграда", "За освобождение Варшавы" и многими другими.

Ему предложили остаться на службе в Германии, но Совегу он очень любил, вернулся туда в 1947 году, стал преподавать физику и рисование. Школа была для него вторым домом всю жизнь. У него был каллиграфический почерк, он выпускал школьные стенгазеты, изготавливал наглядные пособия, плакаты. Был бессменным Дедом Морозом на утренниках. И на многие годы его хобби стала фотография.

Фотоаппараты у него были "Смена" и "Зоркий". Очень хорошо помню, как он в темноте прятался под одеяло, чтобы изъять пленку и не засветить ее. На маленькой кухонке происходило таинство появления снимков, помню все эти проявители, закрепители, бумагу всяких размеров. Много лет он и на паспорт людей фотографировал, паспорта колхозникам стали выдавать только с 1974 года. Приглашали снять и свадьбы, и похороны, и детей.

Долгое время отец был внештатным корреспондентом районной газеты "Знамя Ильича". Рассказывал о жителях Совеги, ее истории, писал стихи.

К сожалению, ничего не сохранила: ни фотоаппаратов, ни пленок, ни фотографий, ни того, что он писал, и даже не попросила научить моих детей играть на гармошке. Слава Богу, что как и дед, они стали порядочными людьми. Умер мой папа 2 августа 2003 года".

Новая находка

Минувшим летом я снова приехала в Совегу. Посидели с Риммой Чистяковой у монитора, атрибутировали еще не опознанные фотографии. "Смотри, этого задавила лошадь, а этот утонул, молодым. Здесь Василий, вишь, как одет - в тулуп, это потому что он городской стал с недавних пор и важный. На свадьбу приехал".

Римма затопила русскую печь, принесла парного молока с дойки:

- А ты в Лихотинке не была еще?

Лихотинка - заброшенная деревня. Летом живут только в одном доме. Продралась сквозь крапиву, зашла в пустую, с выбитыми окнами, по-вологодски большую избу. И на повети увидела бачок для проявки...

Пленки дожидались меня на чердаке. Размотанные, грязные, в паутине и птичьем помете. Посмотрела на свет - да, опять оно! Лошади, босые дети, застолья, ватники, ушанки. Жизнь!

Римма все сразу расставила по местам:

- Лихотинский фотограф Пашка Вахрушев снимал на "Смену", пару раз одалживал "Агат" у своего учителя Филаретыча. Он и сам был сыном учительницы...

Темы дня:
#фото
Куда "конвоиры" сопровождают Бухарина и Рыкова уже восемь с лишним десятилетий
07.02.2022 Дискуссии

Караул устал врать

Пожалуй, самой знаменитой фотографией с суда над правотроцкистами является снимок Бухарина и Рыкова в сопровождении вооруженного конвоя. Этот фотодокумент эпохи по сей день размещен в Википедии. Автор "Родины" рассказывает, как фотография, сделанная на похоронах Войкова за 11 лет до Московского процесса, стала его символом

Публикация "Родины" - среди лауреатов конкурса имени Василия Пескова
09.12.2021 История

"Комсомольская правда" подвела итоги традиционного конкурса среди журналистов и блогеров имени Василия Пескова "Окно в природу"

Правнучка маршала о его последней встрече со своим бойцом
03.12.2021 История

Константин Рокоссовский. Прощание с Неизвестным солдатом

3 декабря 1966 года, несмотря на плохое самочувствие, прадед надел свою маршальскую шинель и отправился на площадь Белорусского вокзала. Маршалу была оказана великая честь нести гроб с останками Неизвестного солдата - одного из тех, кто в ноябре 1941 года погиб на 41-м километре Ленинградского шоссе, заслонив собой Москву

#музеи
В Петербурге открылся Музей блокадной медицины
26.01.2022 История

В Петербурге открылся Музей блокадной медицины

В Санкт-Петербурге начал работу Музей блокадной медицины. Это первое в стране экспозиционное пространство такого рода. Посетители смогут увидеть документы, рассказывающие о том, как работали больницы и амбулатории в период блокады Ленинграда

В Калининграде открылся первый в России Петровский центр
24.01.2022 История

В Калининграде открылся первый в России Петровский центр

Калининградский Музей Мирового океана запустил проект в год 350-летия Петра I. Петровский центр открылся во Фридрихсбургских воротах, - это сохранившаяся часть крепости, где российский император, прибывший в Кенигсберг в составе Великого русского посольства в 1697 году, изучал артиллерию

Золотые скипетры из Эрмитажа оказались трубочками для пива
19.01.2022 Наука

Золотые скипетры из Эрмитажа оказались трубочками для пива

Золотые и серебряные скипетры из Майкопского кургана эпохи бронзы, которые хранятся в Эрмитаже, оказались ничем иным, как трубочками для питья пива, выяснили исследователи из Института истории материальной культуры РАН

#Дороги Родины
На ней можно встретиться, если захотеть, с Пушкиным, мифическим зайцем и Временем
10:00 Дороги

Остановка

На новогодних каникулах мы вновь оказались в Михайловском. По истечении двух дней я наконец-то услышал от сына то, что потаенно ожидал услышать. Вечером за ужином он уверенно заявил: "Завтра утром идем на остановку". "На какую еще остановку?". Я сделал вид, что не понял. "На остановку Времени"

На Алтае жители издали летопись своего старинного села
19.01.2022 История

На Алтае жители издали летопись своего старинного села

Председатель сельсовета, фронтовик Иван Крицкий 23 года записывал историю села, которому по разным данным 240 или 260 лет. Спустя годы дочь Крицкого нашла рукопись, вместе с односельчанами дополнила ее фотографиями и документами и при поддержке местных фермеров издала книгу

Дороги Родины. Очень личная рецензия на последнюю книгу друга
01.12.2021 Дороги

Серёжкина глубинка

"Глубинка - это не глушь, не захолустье, не провинция. Это то, что спрятано у каждого в глубине души: воспоминания о детстве, о доме, в котором родился, о первых шагах в окружающий мир... Все это составляет понятие "малая Родина"